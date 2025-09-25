  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
العملات المشفرة تتراجع.. والبتكوين دون 112 ألف دولار

2025-09-25 05:12:41
(MENAFN- Al-Bayan) انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، قد تعطي دلائل عن مسار الفائدة.

وتراجعت البتكوين بنسبة 1.4% إلى 111.48 ألف دولار.

في حين هبطت كل من الإيثريوم 3.57% إلى 4016.5 دولاراً، والريبل بنسبة 3.9% عند 2.8525 دولار، وانخفضت الدوج كوين 4.04% عند 23.39 سنتاً.

وذلك مع متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إذ ذكرت رئيسة البنك في سان فرانسيسكو ((ماري دالي)) أن هناك حاجة على الأرجح لمزيد من خفض الفائدة، لكن البنك المركزي ينبغي أن يتعامل بحذر.

ومن المقرر أن تصدر اليوم مجموعة من البيانات الأمريكية تشمل قراءة الناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة، قبل صدور مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي عن أغسطس غداً.

