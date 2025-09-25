إياتا: نشر تكنولوجيا وقود الطيران المستدام عقبة أمام تحقيق الحياد المناخي وليس توفر المواد الأولية

MENAFN - Al-Bayan) كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بالشراكة مع وورلي للاستشارات، عن نتائج دراسة تظهر أن هناك كميات من المواد الأولية المستدامة المستخدمة في إنتاج وقود الطيران المستدام تكفي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في قطاع الطيران. وتلتزم جميع المواد الأولية التي شملتها الدراسة بمعايير الاستدامة الصارمة، ولا ينجم عنها أي تغييرات في استخدام الأراضي.

وإلى جانب ذلك، حددت الدراسة أبرز التحديات أمام استخدام هذه المواد الأولية لإنتاج وقود الطيران المستدام، بما فيها:

. بطء وتيرة نشر التكنولوجيا التي من شأنها إتاحة إنتاج وقود الطيران المستدام من مصادر متنوعة، علماً أن المنشآت الوحيدة حالياً لإنتاج هذا النوع من الوقود على نطاق تجاري تعتمد على تقنية واحدة، وهي إنتاجه من الإسترات المعالجة بالماء والأحماض الدهنية، مثل تحويل زيت الطهي المستعمل إلى وقود مستدام للطيران.

. المنافسة على المواد الأولية نفسها من مستخدمين محتملين آخرين، لذا، لا بد من منح الأولوية للسياسات التي تخصص المواد الأولية من الكتلة الحيوية للقطاعات التي يصعب فيها تحقيق تخفيض لانبعاثات الكربون، مثل قطاع الطيران.

تحتاج شركات الطيران إلى 500 مليون طن من وقود الطيران المستدام لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما هو موضح في ((خرائط الطريق نحو الحياد المناخي من إياتا)). ويمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال مصدرين رئيسيين:

. الكتلة الحيوية: توفر إمكانية إنتاج أكثر من 300 مليون طن من وقود الطيران المستدام العضوي سنوياً بحلول عام 2050، غير أن المنافسة على هذه المصادر قد تحد من كمية الوقود التي يمكن إنتاجها. في المقابل، يمكن تعزيز إمكانية إنتاج الوقود من هذه المصادر من خلال توجيه كميات إضافية منها نحو هذا القطاع، أو من خلال تحسين الكفاءة أو تطوير التقنيات خلال العقود المقبلة.

. تقنية تحويل الطاقة إلى وقود سائل: تلعب هذه التقنية دوراً محورياً في الوصول إلى إنتاج 500 مليون طن سنوياً من وقود الطيران المستدام بحلول عام 2050. وستسهم زيادة كميات وقود الطيران المستدام العضوي منخفض التكلفة في تقليل الطلب على وقود الطيران المستدام الكهربائي لسد الفجوة في احتياجات القطاع.

وفي جميع الحالات، يتطلب الوصول إلى الطاقة القصوى من إنتاج وقود الطيران المستدام بشكل أساسي تحسين كفاءة التحويل، وتسريع نشر التكنولوجيا، وتطوير لوجستيات المواد الأولية، ودعم الاستثمار في البنى التحتية الضرورية لرفع سوية المنشآت التجارية في جميع المناطق.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: ((بات لدينا أدلة قاطعة بأن توفر المواد الأولية لن يكون عائقاً أمام القطاع لتحقيق الحياد المناخي في حال تم منح الأولوية لإنتاج وقود الطيران المستدام، إذ يتوفر ما يكفي من تلك المواد من مصادر مستدامة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ولكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف ما لم نشهد تسارعاً ملموساً في نمو قطاع وقود الطيران المستدام. لذا، لا بد من اتخاذ إجراءات فورية في هذا الصدد)).

وأضاف والش: ((بات من الواضح بفضل هذه الدراسة أن وقود الطيران المستدام يمكن أن يكون الحل الذي نبحث عنه لإزالة الكربون من قطاع الطيران. ويقع على عاتق صناع السياسات وقادة الأعمال، لا سيما في قطاع الطاقة، مسؤولية ترجمة إمكانات تحويل المواد الأولية إلى وقود الطيران المستدام إلى واقع ملموس. وتدعو الدراسة في الختام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، إذ لم يعد أمامنا سوى 25 عاماً لتحويل هذه الإمكانات إلى واقع)).

ومن جانبها، قالت ماري أوينز تومسن، النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: ((يسلط التقرير الضوء على الفرص المحلية والإقليمية التي يوفرها إنتاج وقود الطيران المستدام من حيث خلق الوظائف وتحفيز الاقتصادات ودعم أهداف أمن الطاقة. ويجب على الحكومات ومنتجي الطاقة والمستثمرين وقطاع الطيران التعاون لتقليل مخاطر الاستثمار وتسريع نشر التقنيات ذات الصلة. كما تلعب السياسات الواضحة والموثوقة إلى جانب التعاون بين مختلف القطاعات دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة أمام التطور الذي نطمح إليه. ويجب علينا التحرك في أسرع وقت ممكن، فكل تأخير سيزيد من تعقيد التحديات الماثلة أمامنا)).

وجاءت أبرز النتائج الواردة في التقرير:

. تتوفر المواد الأولية المستدامة الكافية وتقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام لإزالة الكربون من قطاع الطيران وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

. في حال اعتماد السياسات المناسبة وتخصيص الاستثمارات الكافية، يمكن إنتاج أكثر من 300 مليون طن سنوياً من وقود الطيران المستدام المصنع من الكتلة الحيوية بحلول منتصف القرن الحالي، إضافة إلى 200 مليون طن من وقود الطيران المستدام الكهربائي.

وتتمثل التحديات الرئيسية فيما يلي:

. تعزيز البنية التحتية لسلسلة توريد المواد الأولية، وتطوير مصادر جديدة تستوفي معايير الاستدامة، فضلاً عن ضمان توجيه المواد الأولية المستخدمة في إنتاج وقود الطيران المستدام نحو قطاع النقل الجوي.

. تسريع نشر التكنولوجيا لفتح آفاق جديدة في مجال تقنيات إنتاج وقود الطيران المستدام، لا سيما تقنية تحويل الطاقة إلى وقود سائل، بما في ذلك الوصول الموثوق إلى مصادر الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة والهيدروجين والبنية التحتية لالتقاط الكربون، والتي تشكل جميعها عنصراً أساسياً في طريقة إنتاج وقود الطيران المستدام بتقنية تحويل الطاقة إلى وقود سائل.

. تنسيق السياسات الحكومية لدعم الابتكار والاستثمار، بهدف إنشاء سوق متكامل لوقود الطيران المستدام، وتوفير فرص اقتصادية جديدة.

. حشد جهود القيادات الإقليمية، لا سيما أمريكا الشمالية والبرازيل وأوروبا والهند والصين ودول جنوب شرق آسيا، نظراً لمكانتها بوصفها الدافع الرئيسي لإنتاج وقود الطيران المستدام على مستوى العالم.

. تشجيع الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة على الاستثمار في إنتاج وقود الطيران المستدام، ودعم تسويق الحلول التقنية ذات الصلة، ومواءمة استراتيجيات الأعمال لديها مع الأهداف العالمية لإزالة الكربون.