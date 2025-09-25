انخفاض الحرارة وزخات مطرية يصحبها الرعد اليوم
عمان 25 ايلول (بترا)- تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ ويكون الطقس غير مستقر ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وتتوقع الأرصاد الجوية، هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى تمتد أحياناً إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.
كما ويطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة ، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى غربية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 14، وفي مرتفعات الشراة 21 - 12، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/ب ط
25/09/2025 06:28:50
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"سيتي ويلث" تصدر تقريرها العالمي لمكاتب العائلات لعام 2025...
محلل إسرائيلي: الاعترافات بفلسطين ضربة موجعة تعمق عزلتنا...
مفوضية اللاجئين: التمويل الياباني يلعب دورا حاسما في توفير المساعدات ...
رئيس تشيلي: أريد محاكمة نتنياهو بدلاً من اغتياله بصاروخ...
المستثمرون الهنود الأثرياء يتوقع أن يستثمروا ما يصل إلى 20 مليار دولار...
توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة...