انخفاض الحرارة وزخات مطرية يصحبها الرعد اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 ايلول (بترا)- تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ ويكون الطقس غير مستقر ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، هطول زخات من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى تمتد أحياناً إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

كما ويطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة ، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأحد، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 14، وفي مرتفعات الشراة 21 - 12، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 26 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 34 - 24 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/ب ط

25/09/2025 06:28:50





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار وزير الخارجية يشارك باجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولت انخفاض الحرارة وزخات مطرية يصحبها الرعد الي وكالة الأنباء الأردنية (بتر انخفاض مؤشرات الأسهم الأميرك فعاليات وأنشطة مجتمعية في عدد من المحافظاعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة