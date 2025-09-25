وزير الخارجية يشارك باجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 25 أيلول (بترا)- شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي نظمته المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وأكّد الصفدي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل الذي يلبّي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة بما في ذلك إسرائيل.وقال الصفدي "الكل يجمع الآن على أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد نحو المستقبل الآمن الذي نريد، لكننا كلنا نعرف أننا في مواجهة حكومة إسرائيلية متطرفة لا تريد هذا السلام".وأشار إلى تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه لن يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، متسائلًا " الآن كيف نواجه هذا التعنّت الإسرائيلي الذي يحرم المنطقة كلها حقها في أن تعيش بأمن وسلام؟"، وقال في هذا الصدد "نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة، ونحن نريد أن نحمي المنطقة من ذلك، وأن نوفّر السلام العادل لكل شعوب المنطقة".وطرح الصفدي تساؤلات حول تقويض حل الدولتين قائلًا "يبقى السؤال ماذا سنفعل؟ ماذا سيفعل المجتمع الدولي إزاء المستوطنات الجديدة التي أعلن عنها نتنياهو والتي تشكّل تحديًا خطيرًا يهدّد حل الدولتين؟ ماذا سيفعل المجتمع الدولي إذا ذهب نتنياهو باتجاه ضمّ الضفة الغربية كما يهدّد؟ ماذا سيفعل المجتمع الدولي إذا استمرّ نتنياهو بتعنّته في رفض إقامة الدولة الفلسطينية ورفض تحقيق السلام العادل؟".وتابع "آن لنا أن ننتقل من مساحة الكلام إلى مساحة الفعل، ومطلوب منّا جميعًا أن نتّخذ إجراءات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية وتتيح لنا في المنطقة كلنا أن نذهب باتجاه السلام العادل والدائم، وبالتالي أعتقد أن المطلوب الآن أن نكون واضحين مع أنفسنا، الجهة التي تحرم المنطقة حقها في السلام يجب أن تواجه إجراءات رادعة".ولفت الصفدي إلى أن إسرائيل تحرم المنطقة من حقها في السلام، وقال "هذه الحكومة الإسرائيلية تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية وبالتالي المطلوب منا جميعًا أن نذهب باتجاه حزمة إجراءات رادعة تحمينا جميعًا من هذا الخطر".وأكّد أنه إذا لم تتخذ إجراءات رادعة بحق هذه الحكومة الإسرائيلية "ستكون فرص تنفيذ حل الدولتين أصبحت أقل ممّا هي الآن لأن هذه الحكومة المتطرفة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وتقوض حق المنطقة كلها في العيش بسلام".واختتم الصفدي مداخلته بالقول "يجب أن نبدأ من الآن بالتفكير بالخطوات العملية الرادعة التي سنتخذها كلها مجتمعين كمجتمع دولي مؤمن بأن السلام طريقه هو حل الدولتين لحماية حل الدولتين، إذا لم يكن الآن هو زمن تنفيذ هذا الحل بسبب غطرسة هذه الحكومة الإسرائيلية فالآن هو زمن حماية حل الدولتين وهذا متوفر لنا إن عملنا معًا وإن اتخذنا الإجراءات التي تردع هذه الحكومة".إلى ذلك، عقد الصفدي مباحثات ثنائية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي مكسيم بريفو، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة، ووزيرة خارجية جمهورية لاتفيا بايبا براجا، ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردن رادمان، ووزير خارجية مملكة هولندا ديفيد فان فيل، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك إزاء التطورات الإقليمية في المنطقة.ووقّع الصفدي خلال لقائه وزيرة خارجية كولومبيا روزا يولندا فيلافيسانسيو، مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتَي الخارجية في البلدَين.كما وقع الصفدي ووزير خارجية جمهورية صربيا ماركو دوريك، اتفاقية بين حكومتَي البلدين، بشأن إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية.والتقى الصفدي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وبحث معه التعاون القائم إزاء ملف اللاجئين السوريين وانعكاسات التطورات في سوريا عليه.