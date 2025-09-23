سويسرا تحث إسرائيل على رفع القيود عن المعدات الطبية وإعادة فتح ممرات الإجلاء

English en Switzerland urges Israel to lift medical limits on Gaza, reopen evacuation corridor الأصلي طالع المزيدSwitzerland urges Israel to lift medical limits on Gaza, reopen evacuation corrido

MENAFN - Swissinfo) دعت سويسرا، في إعلان مشترك مع عدد من الدول، إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على دخول الأدوية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة. تم نشر هذا المحتوى على 23 سبتمبر 2025 - 14:22 3دقائق

وقد وقّع وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس هذا الإعلان، الذي نُشر يوم 23 سبتمبر 2025، في نيويورك خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط وحل الدولتين. وأكد الإعلان على ضرورة إعادة فتح ممرات الإجلاء الطبي من غزة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتمكين المرضى من الحصول على الرعاية العاجلة التي يحتاجون إليها. وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفيدرالية يوم الثلاثاء إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستوى غير محتمل.

وفي يوليو الماضي، كانت سويسرا قد جدّدت، خلال مؤتمر أممي حول تنفيذ حل الدولتين، موقفها القائل إن هذا الحل يظل السبيل الوحيد لكي يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من“العيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ووفقًا للقانون الدولي”.

المزيد المزيد شؤون خارجية وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على 31 يوليو 2025 جدّدت سويسرا تأكيدها على ضرورة التوصّل إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. .

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوس

كما شدّد البيان على أن الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين ينبغي أن يشكل عنصرًا أساسيًا في أي سلام دائم يستند إلى حل الدولتين، موضحًا أن النظر في هذا الاعتراف قد يتم عندما تُتخذ خطوات ملموسة تضمن في الوقت ذاته حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأمن إسرائيل.

وأكدت سويسرا رفضها القاطع للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وللاستيطان، ولعمليات الضم والطرد، داعية جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وكان كاسيس قد مثّل سويسرا يوم الاثنين في نيويورك خلال مؤتمر متابعة نظّمته فرنسا والسعودية. ووفق وزارة الخارجية السويسري، فإن سويسرا تدعم“إعلان نيويورك”، الصادر عن أعمال المؤتمر بشأن تنفيذ حل الدولتين، والذي يُلزم الأطراف باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الحرب في غزة، وتطبيق حل الدولتين وتعزيز الاندماج الإقليمي.