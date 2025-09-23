بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلقت، الثلاثاء، في المقر الدائم للأمم المتحدة أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الأسبوع الحالي، تُعقد فعاليات رفيعة المستوى ومتفردة تضم كافة الشخصيات من قادة ومجتمع مدني، من منظمات نسائية وشبابية.



تنعقد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، في لحظة محورية لتجديد الالتزام العالمي بالتعددية والتضامن والعمل المشترك من أجل الإنسان والكوكب.

وتبرز فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى العام الحالي مدى الإلحاح في الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبعث التعاون العالمي من جديد.