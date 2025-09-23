بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة

بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة
وخلال الأسبوع الحالي، تُعقد فعاليات رفيعة المستوى ومتفردة تضم كافة الشخصيات من قادة ومجتمع مدني، من منظمات نسائية وشبابية.
تنعقد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان، في لحظة محورية لتجديد الالتزام العالمي بالتعددية والتضامن والعمل المشترك من أجل الإنسان والكوكب.
وتبرز فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى العام الحالي مدى الإلحاح في الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبعث التعاون العالمي من جديد.
