غوتيريش: مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر

غوتيريش: مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر
وقال غوتيريش، خلال كلمة في افتتاح أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الحروب تستعر وهناك دول لا تلتزم بالمواثيق الدولية"، لافتاً إلى أن "ركائز السلام تتداعى بسبب الإفلات من العقاب".
وأشار إلى أن "مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر"، ما يستدعي تحركاً عاجلاً للحفاظ على النظام الدولي.
وأوضح أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، واعتبر ذلك "أمراً إيجابياً"، لكنه شدّد على ضرورة وجود مؤسسات قوية قادرة على إدارة هذا التحول "حتى لا نتجه إلى الفوضى".
