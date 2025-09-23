غوتيريش: مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم يواجه مرحلة شديدة الخطورة مع تصاعد النزاعات وتراجع الالتزام بالمواثيق الدولية، مؤكداً أنه "ليس هناك دولة وحدها قادرة على مواجهة تحديات النظام الدولي".



وقال غوتيريش، خلال كلمة في افتتاح أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الحروب تستعر وهناك دول لا تلتزم بالمواثيق الدولية"، لافتاً إلى أن "ركائز السلام تتداعى بسبب الإفلات من العقاب".



وأشار إلى أن "مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام في خطر"، ما يستدعي تحركاً عاجلاً للحفاظ على النظام الدولي.



وأوضح أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، واعتبر ذلك "أمراً إيجابياً"، لكنه شدّد على ضرورة وجود مؤسسات قوية قادرة على إدارة هذا التحول "حتى لا نتجه إلى الفوضى".