حراك إعلامي إستراتيجي لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف في عمان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-الاء المجالي- التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدشن مبادرة "حملات" في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تحولات فكرية وثقافية متسارعة، لم تعد المواجهة مع الإرهاب محصورة في ميادين المعارك التقليدية. فقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلام، خصوصًا الرقمية منها، إلى أدوات فاعلة تستخدمها التنظيمات الإرهابية في بث أفكارها، وتجنيد الإرهابين، والتأثير على الرأي العام. ومن هنا برزت الحاجة إلى التعامل مع هذه الظاهرة بوسائل جديدة، يكون الإعلام في صلبها.



وفي هذا السياق، جاء إطلاق مبادرة "حملات" من العاصمة الأردنية عمّان، والتي دشنها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت رعاية معالي وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، وحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن خليل الدعجة. لتشكل خطوة مهمة في تطوير أدوات المواجهة الإعلامية ضد التطرف. فقد بات واضحًا أن التصدي للإرهاب لا يقتصر على الضربات العسكرية فقط، بل يتطلب جهدًا فكريًا متكاملًا يختلط مع الرأي العام ويوجه الخطاب العام نحو الاعتدال والوعي.



مبادرة "حملات"

أُطلقت مبادرة "حملات" رسميًا في عمّان بالثامن من سبتمبر 2025م، في حفل تدشين حضرة حشد كبير من الإعلاميين والخبراء والمتخصصين في مجالات محاربة الإرهاب. إذ تسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية من أهمها:

* تعزيز الوعي الإعلامي بخطورة التطرف.

* التصدي للخطاب المحرّض على الكراهية عبر الإعلام التقليدي ووسائل التواصل.

* رفع كفاءة الإعلاميين في التعامل مع قضايا الإرهاب من خلال التدريب وتبادل الخبرات.

* خلق شراكات إعلامية إسلامية تدعم خطابًا جماعيًا مناهضًا للتطرف.

* إنتاج محتوى توعوي جذاب ومؤثر يخاطب الفئات المستهدفة بطريقة فعالة.

وما يجعل هذه المبادرة فريدة هو تركيزها على الجانب الاستباقي، حيث تُبنى الحملة على تقديم خطاب بديل وقوي قبل أن يتمكن التطرف من الوصول إلى العقول الشابة أو الفئات الهشة.

ويأتي إطلاق مبادرة "حملات" كجزء من الجهود الإعلامية التي يضطلع بها التحالف لمواجهة الإرهاب من خلال الكلمة والصورة والمحتوى الإعلامي المؤثر.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "حملات" تمثل فرصة لبناء إستراتيجية إعلامية على مستوى العالم الإسلامي، يكون هدفها الأساسي حماية المجتمعات من الانجراف نحو العنف الفكري والديني، خصوصًا في ظل تنامي ظواهر مثل الإسلاموفوبيا، والانقسامات الطائفية.

تحقيق ذلك يتطلب:

* توحيد الخطاب الإعلامي الإسلامي حول قضايا الإرهاب.

* الابتعاد عن التسييس أو التحزّب في تقديم المعلومات.

* التركيز على القيم الإنسانية العالمية المشتركة.

* تعزيز الهوية الإيجابية للمجتمع المسلم عالميًا.

ورشة العمل التدريبية المصاحبة لمبادرة حملات



انبثق عن هذه المبادرة ورشة عمل تدريبية عقدت في عمان بعنوان "دور الإعلام التقليدي والرقمي في نشر الوعي المجتمعي لمحاربة الإرهاب والوقاية منه" لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين المدنيين والعسكريين. حيث تهدف هذه الورشة الى تعزيز دور الاعلام في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف وأوضح أمين عام التحالف الاسلامي العسكري لمحاربة الارهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي خلال افتتاحه للورشة أن مواجهة الإرهاب لا تتحقق فقط عبر الأدوات العسكرية والأمنية، بل تستند أيضا الى بناء وعي مجتمعي راسخ يحصن الأجيال من الانجرار وراء الأفكار المتطرفة، وأضاف ان هذه الورشة شكلت منصة نوعية جمعت خبراء الاعلام والعسكريين وصناع القرار لتبادل الخبرات وصياغة مقاربات عملية تعزز مناعة مجتمعاتنا ضد خطاب الكراهية والتحريض، وأن التحالف ملتزم بمواصلة الاستثمار في مثل هذه المبادرات، ايمانا بان الاعلام الواعي هو خط الدفاع الأول في معركة العقول.

الهدف العام لورشة العمل

تعزيز دور الإعلام التقليدي والحديث في نشر الوعي المجتمعي للوقاية من الإرهاب، من خال تمكين المشاركين من فهم إستراتيجيات وأدوات الإعلام المختلفة التي تسهم في توعية الجمهور بمخاطر الإرهاب، وبناء رسائل إعلامية فعّالة تعمل على الوقاية من التطرف وتعزيز ثقافة التسامح والسلام في المجتمع.



تناولت الورشة ستة محاور رئيسة يتضمن كل محور رئيس ثلاث محاور فرعية وهي:

1. دور الإعلام التقليدي في نشر الوعي الوقائي تجاه الارهاب.

➢ خصائص الإعلام التقليدي وأثره في الفئات المستهدفة.

➢ إستراتيجيات الإعلام التقليدي في نشر رسائل محاربة الإرهاب والوقاية منه.

➢ مواصفات تصميم وتنفيذ حملة ناجحة لمحاربة الإرهاب والوقاية منه.

2. دور الإعلام الرقمي في نشر الوعي الوقائي تجاه الارهاب.

➢ فعالية الإعلام الرقمي في الوصول إلى الشباب.

➢ أدوات الإعلام الرقمي وإستراتيجيات تفعيلها لنشر الوعي المجتمعي للوقاية من الإرهاب.

➢ تفعيل دور المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

3. الاعلام واساليب توعية الجمهور بخطورة الارهاب.

➢ دور الإعلام في نشر الحقائق والرد على الشائعات

➢ دور الإعلام في فضح الأفكار والمعتقدات الإرهابية

➢ تعزيز ثقافة التسامح عبر الإعلام

4. الاعلام الوقائي واخلاقيات المهنة.

➢ نزاهة المعلومات ودقة التغطية الإعلامية.

➢ تجنب التحريض والتضليل الإعلامي.

➢ مسؤولية الإعلام في نشر الوعي وحماية المجتمع

5. التعاون بين الاعلام والجهات المعنية في نشر الوعي الوقائي.

➢ كيفية توحيد الرسائل الإعلامية بين الجهات المعنية.

➢ دور الإعلام في دعم الجهود الحكومية والمجتمعية في محاربة الإرهاب والوقاية منه.

➢ التواصل الفعّال بين الإعلام والمواطنين لتعزيز الوعي.

6. تحديات الاعلام في نشر الوعي المجتمعي للوقاية من الإرهاب.

➢ التحديات التقنية.

➢ التحديات الاجتماعية والسياسية.

➢ التغلب على العقبات في نشر رسائل الوقاية من الإرهاب.

الختام

يؤكد تدشين مبادرة "حملات" في الأردن أن مواجهة الإرهاب لم تعد مسؤولية أمنية فقط، بل هي مسؤولية فكرية وإعلامية أيضًا. فقد أصبح الإعلام جبهة أولى في هذه المواجهة، ونجاحه يعتمد على وعي العاملين فيه، وصدق الرسالة، ودقة الأدوات.



هذه المبادرة تمثل نواة لتحرك أوسع، ومن شأنها أن تُحدث فارقًا حقيقيًا إذا ما تم دعمها بإستراتيجية واضحة، وتمويل مستمر، وشراكات فعالة مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية والدينية.

الرهان الأكبر اليوم ليس فقط على مواجهة الإرهاب، بل على تحصين المجتمعات من أسبابه، وبناء جدار من الوعي يحمي الأجيال القادمة من الوقوع في براثن الفكر المتطرف. ومبادرة "حملات" قد تكون نقطة الانطلاق نحو هذا الهدف.



التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب .......مظلة جامعة لإرادة 43 دولة

في ظل تصاعد التحديات التي يفرضها الإرهاب والتطرف العنيف على الدول والمجتمعات، برزت الحاجة إلى تعاون جماعي بين الدول الإسلامية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. جاء تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في عام 2015 ليشكل خطوة استراتيجية نحو توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الدول الإسلامية في مجال محاربة الإرهاب بجميع أبعاده.



تم الإعلان عن التحالف في الرياض، المملكة العربية السعودية، بمشاركة 34 دولة إسلامية في البداية، وسرعان ما توسعت عضويته ليشمل 43 دولة، مما يبرز الرغبة القوية في توحيد الصفوف لمواجهة هذا الخطر المشترك. ويتخذ التحالف من العاصمة السعودية مدينة الرياض مقرًا رئيساً له، ويهدف التحالف إلى عدة أهداف إستراتيجية مهمة، أبرزها تنسيق الجهود العسكرية والفكرية والإعلامية بين الدول الأعضاء، والعمل على مواجهة الخطابات المتطرفة التي تستغل التفسيرات الدينية المنحرفة لتبرير العنف والإرهاب. كما يسعى التحالف إلى محاربة تمويل الإرهاب عبر تعزيز التعاون الأمني والمالي بين أعضائه، وتبادل المعلومات بهدف التصدي للعمليات الإرهابية قبل وقوعها. كذلك يركز على دعم بناء القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مجالات الأمن، الفكر، والإعلام.



ويتبنى التحالف إستراتيجية شاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسة، أولها المجال العسكري الذي يشمل تنسيق الجهود العملياتية بين الدول وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتدريب للقوات العسكرية المشاركة. أما المجال الفكري فيركز على تفكيك الفكر المتطرف عبر برامج التوعية والمبادرات الدينية التي تعزز الاعتدال والوسطية في الخطاب الإسلامي. وفي المجال الإعلامي، يعمل التحالف على إنتاج خطاب مضاد للتطرف يفضح الأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية ويعزز القيم الإيجابية في المجتمعات الإسلامية، مع تركيز خاص على استهداف الشباب. أما المجال الرابع فهو محاربة تمويل الإرهاب، حيث يعمل التحالف على تعزيز الرقابة المالية وتتبع مصادر التمويل غير الشرعية التي تغذي التنظيمات الإرهابية.



ينظر التحالف إلى المستقبل بتفاؤل، حيث يتوقع أن يتوسع عدد الدول الأعضاء، وأن يتطور دوره ليشمل مواجهة الإرهاب الإلكتروني وتعزيز الإعلام الرقمي في التصدي للتطرف. كما يُنتظر أن يطلق المزيد من المبادرات التعليمية والإعلامية الموجهة للشباب، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لتعزيز الجوانب الأكاديمية في مواجهة الفكر الإرهابي.



في الختام، يمثل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نموذجًا فريدًا للعمل الجماعي، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والفكرية التي تهدد مجتمعاتنا. فهو ليس مجرد تحالف عسكري، بل منصة شاملة تجمع الجهود في المجالات العسكرية، الفكرية، الإعلامية، والمالية. من خلال هذا التنسيق، تأمل الدول أن تبني مستقبلًا أكثر أمانًا واستقرارًا، وتحافظ على صورة الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى السلام والتعايش.