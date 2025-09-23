  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الزراعة: مليون شجرة نخيل في المملكة

وزير الزراعة: مليون شجرة نخيل في المملكة

2025-09-23 10:08:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات إن المساحات المزروعة بالنخيل في المملكة تجاوزت 50 ألف دونم، فيما يقترب عدد أشجار النخيل من مليون.
جاء ذلك خلال رعاية خريسات احتفالا بمحطة نقابة المهندسين الزراعيين في منطقة الكرامة بغور الأردن، بمناسبة يوم جني وحصاد التمور، نظمته جمعية التمور الأردنية، بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المهندس نبيل عساف، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ونائب نقيب المهندسين الزراعيين شادي القيسي، ورئيس الجمعية المهندس أنور حداد.
وتوقع خريسات أن يصل إنتاج الأردن من التمور خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أكثر من 50 ألف طن، بقيمة تتجاوز 150 مليون دينار، فيما تقدر قيمة الصادرات بأكثر من 60 مليون دولار سنويا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة مع جميع الشركاء في دعم هذا القطاع المميز.
وبين أن قطاع التمور الأردني يوفر أكثر من 11 ألف فرصة عمل، معظمها للنساء العاملات في مشاغل التمور التي تعتمد أحدث التقنيات العالمية في عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، ما يجعل هذا القطاع رافعة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي.
ويقدر إنتاج التمور الأردنية هذا العام بنحو 36 ألف طن من أجود الأصناف، منها تمر المجهول العالمي، إلى جانب صنف البرحي وبعض الأصناف الأخرى.
وأقيم على هامش الاحتفال معرض خاص اشتمل على عينات من إنتاج هذا الموسم من التمور الأردنية، التي تشهد طلبا عالميا متزايدا بفضل تميزها وجودتها.
وشهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات الداعمة لقطاع التمور الأردني، تقديرا لجهودهم في تعزيز مكانة هذا المنتج الوطني الذي بات يحتل موقعا متقدما على خارطة الأسواق العالمية.


MENAFN23092025000208011052ID1110099965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث