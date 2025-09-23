  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تنطلق اليوم : اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

2025-09-23 10:08:28
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن - PNN - من المقرر أن تبدأ الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء بخطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن بين الذين سيتحدثون اليوم في الأمم المتحدة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يبدأ الرؤساء إلقاء كلماتهم الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

كما سيتحدث اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشهد مدينة نيويورك الأميركية تدابير أمنية مشددة واستثنائية، تزامناً مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يشارك فيها المئات من القادة والدبلوماسيين والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول العالم.

ويشارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نحو 200 رئيس دولة وحكومة، ومئات الوزراء، وآلاف الدبلوماسيين، فضلاً عن أعداد كبيرة من الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني من شتى البلدان.

وسيلقي ترامب اليوم أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الأول) الماضي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الاثنين إن الرئيس الجمهوري سينتهز الفرصة "لشرح رؤيته البسيطة والبناءة للعالم".

وأضافت أن الرئيس الأميركي سيتطرق أيضاً إلى قرار عدد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفةً أن ترامب "يعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين مكافأة لحماس". وسيُبلغ ترامب الدول المعنية أن هذا القرار الرمزي هو بالنسبة إليه مجرد "كلمات وليس أفعالاً ملموسة"، بحسب ليفيت.

وقد اعترفت فرنسا وعدّة دول أخرى أمس الإثنين بـ"دولة فلسطين" من على منبر الأمم المتحدة، في مسعى إلى زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة في سياق مبادرة تاريخية.

