نادي الأسير: الأسرى يواجهون تدميرًا جسديًا ونفسيًا ممنهجًا

2025-09-23 10:08:28
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله - PNN - قال نادي الأسير، إن منظومة السجون الإسرائيلية تواصل سياساتها وجرائمها الطبية بحق الأسرى والأسيرات، بهدف تدميرهم جسديًا ونفسيًا، وذلك ضمن المسار الأساس لعمليات القتل البطيء التي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه من خلال الزيارات القانونية للأسرى، وكذلك عبر متابعة قضايا المفرج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم، تبيّن أن أعداد من يعانون أمراضا ومشكلات صحية ونفسية مزمنة تتصاعد بشكل غير مسبوق، وأن الأغلبية العظمى ممّن تتم زيارتهم يعانون مشكلة صحية واحدة على الأقل، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على الأسرى المفرج عنهم.

وأضاف، أن استمرار انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى يعكس مستوى الكارثة الصحيّة التي هندستها منظومة السجون وشكّلتها بما يؤدي إلى قتل المزيد من الأسرى، ففضلا عن استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس) الذي أصيب به الآلاف من الأسرى، هناك العديد من الأمراض التي تظهر دون تشخيص واضح، وقد نُقل جزء منهم إلى المستشفيات فور الإفراج عنهم، ليتبيّن لاحقًا أنهم يعانون أمراضا مزمنة.

