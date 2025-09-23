ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29 منذ ساعات الصباح

MENAFN - Palestine News Network ) غزة - PNN - أفادت مصادر طبية، باستشهاد 29 مواطنا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُقل 19 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و6 إلى المستشفى المعمداني، و2 إلى مستشفى العودة، و2 إلى مستشفى الأقصى.

وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.