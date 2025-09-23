ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29 منذ ساعات الصباح

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 29 منذ ساعات الصباح
وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُقل 19 شهيدا إلى مستشفى الشفاء، و6 إلى المستشفى المعمداني، و2 إلى مستشفى العودة، و2 إلى مستشفى الأقصى.
وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166,795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
