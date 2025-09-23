وفد إسرائيلي زار القاهرة لبحث الأوضاع على المناطق الحدودية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة -PNN- كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف الاتصالات بشأن الحرب على قطاع غزة، لـ"العربي الجديد"، عن قيام وفد إسرائيلي رفيع المستوى بزيارة إلى مصر، مساء أمس الاثنين، لمناقشة عدد من الأمور ذات الصلة بالترتيبات الأمنية في المناطق الحدودية مع إسرائيل وبين مصر وغزة.

وبحسب المصادر المصرية، فإن الوفد الذي التقى مسؤولين مصريين معنيين بملفات الوضع في القطاع والأوضاع بالمناطق الحدودية، ضم مسؤولين عسكريين واستخباريين إسرائيليين. وجاءت الزيارة بعد ساعات من تهدئة القاهرة للخطاب السياسي والإعلامي، الذي ساد الأسبوع الماضي ضد تل أبيب، بناء على طلب من واشنطن.

ووفقاً للمصادر، فإن الزيارة جاءت بناء على مطلب إسرائيلي وتنسيق أميركي، بهدف مناقشة مسائل تهم الجانبين بشأن المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة والتي يسيطر عليها من الجانب الفلسطيني الجيش الإسرائيلي الذي يحتل ممر فيلادلفيا الحدودي، وفقاً لأحد المصادر.

بحث ملف المناطق الحدودية

وحول ما إذا كان الوفد الإسرائيلي الذي استغرقت زيارته قرابة أربع ساعات قد تطرق إلى ما جرى تداوله في الإعلام العبري أخيراً بشأن مخالفة مصر اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بين مصر وإسرائيل، أو نشر مصر أسلحة ثقيلة في المنطقة (ج) التي تنظمها الاتفاقية، قال أحد المصادر المطلعة على المباحثات، لـ"العربي الجديد"، إنه من الطبيعي أن تُناقش القضايا كافة، خصوصاً أن مصر كانت لها ملاحظات عديدة سابقة ولم يتعامل معها الجانب الإسرائيلي بجدية. ولفت إلى أن "إحدى تلك الملاحظات تضمّن اعتراض مصر على نصب الجانب الإسرائيلي أبراج اتصالات مزودة بكاميرات مراقبة بارتفاعات كبيرة في محور فيلادلفيا بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المثلث الملاصق للحدود المصرية، بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري".

وكان موقع أكسيوس الأميركي قد نقل يوم السبت الماضي، عن مسؤول أميركي ومسؤولين إسرائيليين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأميركية الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء، على الحدود مع قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع نتنياهو ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في القدس المحتلة، يوم الاثنين 15 سبتمبر/ أيلول الحالي، إذ قدّم نتنياهو قائمةً لما ادّعى أنها انتهاكات من قبل مصر لاتفاقية السلام لعام 1979.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن المصريين يقومون بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يسمح فيها بالأسلحة الخفيفة فقط بموجب الاتفاقية. وزعما أن الجانب المصري وسّع مدارج القواعد الجوية في سيناء حتى تتمكن الطائرات المقاتلة من استخدامها، وبنى منشآت تحت الأرض تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنه يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ.

كذلك أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو توجّه إلى إدارة دونالد ترامب بطلب ممارسة ضغط على مصر لوقف ما وصفه بـ"التعاظم العسكري" في سيناء، ناقلة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "التوجه لواشنطن جاء بعد أن فشلت المحادثات المباشرة مع مصر في تحقيق أي تقدم".