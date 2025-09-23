بين الرمزية والواقع: فلسطين تُقتل رغم الاعتراف الدولي بقلم سالي ابو عياش

MENAFN - Palestine News Network ) كل مرة تُعلن فيها دول العالم اعترافها بفلسطين، يبرز سؤال مباشر لا يمكن تجاوزه: ما هي قيمة هذا الاعتراف؟

على الورق، يبدو هذا الحدث مهما، كأنه خطوة نحو تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، لكن على الأرض الواقع يجيب بصوت مدوٍ: الاحتلال مستمر، القصف لا يتوقف، المدنيون يُذبحون يوميا، والاستيطان يتوسع بلا هوادة.

بينما تتصدر الأخبار بيانات الاعتراف الدولية، يعيش الفلسطينيون حياتهم اليومية تحت آلة القتل والهدم والتهجير، ويُترك لهم الشعور بالخذلان أمام العالم.

فالمفارقة الكبرى تكمن في الدول التي تُعلن الاعترافبفلسطين وهي معترفة ايضاً ب "دولة إسرائيل"، فريطانيا على سبيل المثال هي الدولة التي فتحت الباب أمام المشروع الاستعماري الإسرائيلي عبر وعد بلفور قبل 77 سنة، لتأتي اليوم وتعلن اعترافاً رمزياً بـ "فلسطين"، وكأنها تحاول غسل يديها من دم التاريخ. ذات المفارقة تنطبق على دول أخرى، مثل فرنسا والدول الأوروبية، بينما دول مثل اليابانوألمانيا لم تعترف بعد دون إعلانها عن أسباب واضحة لذلك هذا التباين يعكس أن الاعتراف الدولي لا يعتمد على العدالة أو الحق، بل على مصالح سياسية واستراتيجيات إقليمية.

فالواقع أن الحرب مستمرة، الاستيطان يتوسع، والمجازر اليومية لا تتوقف، بغض النظر عن الاعتراف الرمزي أو حتى عن رفع الأعلام في الأمم المتحدة.

لكن السؤال الأكثر إلحاحاً يبقى: ماذا يعني هذا الاعتراف عملياً على الأرض؟

الحقيقة الصادمة حتى أن الدول المعترفة عاجزة عن حماية هذا الاعتراف. ففي مجلس الأمن، الفيتو الأمريكي يحجب أي قرار يمكن أن يرفع الظلم عن الفلسطينيين أو يضع حداًللاحتلال والاستيطان والمجازر. الاعتراف إذن يبقى شعارات فارغة، لا يُرجع أرضاً، ولا يوقف الاستيطان، ولا يحمي المدنيين من آلة القتل اليومية. حتى لو أعلن المجتمع الدولي فلسطين دولة، سيظل الفلسطينيون بلا حماية فعلية على الأرض، والاحتلال مستمر بلا توقف.

الفلسطينيون اليوم يعيشون بين ورقة الاعتراف الدولي وواقع الدم والدمار. دولة على الورق، شعب يُقتل على الأرض. والأرض تُبتلع يوميا، والمجازر لا تتوقف.

أذن إن الاعتراف الدولي لم يعد أكثر من شعار سياسي، يزين الصورة أمام الرأي العام الدولي، لكنه عاجز عن حماية شعب يعيش الذل والموت يوميا.

رغم رمزيته الاعتراف إلا أنه يحمل أهمية معنوية للفلسطينيين فعلى الأقل يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة على الساحة الدولية، وأن هناك من يعترف بحقهم في الدولة، حتى لو كان مجرد إعلان رمزي بلا قوة فعلية. هنا يبرز التناقض الكبير: الفلسطينيون يشكرون الدول على هذا الاعتراف، لأنه معنوياً يمنحهم شعوراً بأن قضيتهم لا تُنسى، لكن عمليا، يطرح السؤال مرة أخرى: ماذا سيقدم هذا الاعتراف؟

فالدول الغربية التي تعلن اعترافها بفلسطين هي نفسها التي تقدم الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل، وتغطي تجاوزاتها، ما يعكس أن الاعتراف مرتبط بالمصالح السياسية أكثر من كونه التزاماً بالقانون الدولي أو العدالة. كل هذه التحركات تكشف أن الاعتراف الدولي ليس عدالة، بل لعبة مصالح سياسية، والرمزية وحدها لا توقف القتل ولا تعيد الأرض ولا تحمي المدنيين من المجازر اليومية.

حتى على مستوى القانون الدولي، يظل الاعتراف بلا تأثير مباشر على الأرض. الفلسطينيون يعيشون ضمن دولة محتلة، لا تمتلك سلطتها الكاملة على أراضيها أو حدودها أو اقتصادها. الاعتراف الدولي، مهما كان واسعا، لا يفرض على الاحتلال احترام أي قرار، ولا يمنع الهجمات اليومية على المدنيين، ولا يوقف تدمير البنية التحتية. كل ما يقدمه هو مجرد شعور معنوي مؤقت، يُسجل في وسائل الإعلام والبيانات الرسمية، لكنه عاجز عن حماية حياة الفلسطينيين وأرضهم.

أما الدول التي تعلن الاعتراف بفلسطين تحت ذريعة جهود حل الدولتين، فهي تطرح شعارات لا علاقة لها بالواقع. السؤال المنطقي هنا: أي جهود لحل الدولتين؟ منذ عدوان أكتوبر 2023 وحتى اليوم، كل جهود المجتمع الدولي لم توقف الحرب، ولم تمنع الاستيطان، ولم تُجبِر إسرائيل على التراجع عن الضم أو العدوان. حتى الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، مثل الإمارات، أعلنت دعمها لإسرائيل تحت ذرائع وقف الاستيطان في الضفة، لكن إسرائيل ردّت مباشرة بضم 5000 وحدة سكنية جديدة، مستمرة في سياسات الاستيطان، بينما التطبيع الدبلوماسي استمر دون أي ردع.

الواقع على الأرض يكشف أن كل هذه الشعارات والدبلوماسية الرمزية هي مجرد خداع للعين. لا دولة فلسطينية حقيقية، ولا دولتان كما يتحدثون، حتى أن مشروع حل الدولتين مات منذ زمن فقط غطرسة الاحتلال واستمرار المجازر والاستيطان. الشعارات الدولية عن حل الدولتين أو وقف الاستيطان تصبح مضحكة أمام الدماء المهدورة والأرض المحتلة. الفلسطينيون يواجهون الحقيقة اليومية: الاعتراف الدولي والحلول المزعومة بلا أثر على الأرض، بينما الاحتلال يمارس سيطرته بلا توقف.

وعلى الرغم من هذا الواقع القاسي، لا يمكن إنكار بعض الفوائد الرمزية للاعتراف الدولي. إنه يمنح الفلسطينيين شعوراً بأنهم لا يزالون مرئيين على الخريطة السياسية، وأن هناك دولاً لا تزال تعترف بحقهم في الدولة، حتى لو كان ذلك على الورق فقط. لكنه يبقى سؤالهم الأكبر: هل هذا الاعتراف يمكن أن يمنع القصف اليومي، أم أنه مجرد شعارات على ورق تُزين خطاب الدول؟ الإجابة على الأرض واضحة: لا شيء يتغير.

فالاعتراف الرمزي يضع الفلسطينيين في موقف مزدوج. من ناحية، يمنحهم شعوراً بالتمثيل والاعتراف الدولي، وهو معنوياً قوة لدعم صمودهم، لكن من ناحية أخرى، يجعلهم يواجهون حقيقة أن الأرض لا تُسترد إلا بالجهد الشعبي والمقاومة، وليس بالقرارات الرمزية. الفلسطينيون يشاهدون كل يوم قوات الاحتلال تتوسع، المستوطنات تنتشر، الحصار يزداد، والمدنيون يُقتلون، بينما تتكرر الشعارات نفسها عن "الاعتراف الدولي".

في نهاية المطاف، تظل الحقيقة مؤلمة: فلسطين على الأرض ليست دولة حقيقية، بل قضية رمزية تُرفع على المنابر الدولية، بينما الاحتلال يواصل هيمنته. كل الشعارات والبيانات والاعترافات لا تُقابل بأي فعل عملي، والفلسطينيون هم الذين يدفعون الثمن الحقيقي، يوميا وبكل دماءهم.

وفي هذا السياق، يظل سؤالنا مطروحاً بلا إجابة: شو قيمة هالاعتراف؟

الجواب، وفق الواقع، صريح وواضح: على الأقل معنوياًيساعدنا على التمسك بحقنا ووجودنا، لكنه فعلياً لا يقدم لنا شيئا على الأرض.

فهو مجرد شعارات، والفلسطينيون هم الذين يختبرون كل يوم الفرق بين الرمزية والواقع، بين الإعلان على الورق وبين الدماء على الأرض. وفي النهاية، يبقى الشكر المرير على الأقل: شكراً على الاعتراف، معنويا نشكر، لكن فعلياً ماذا قدمتم؟



