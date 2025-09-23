10 أطنان جديدة من المساعدات الكويتية لإغاثة غزة

أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ12 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 10 أطنان من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة.

وتأتي الطائرات الإغاثية الكويتية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن حملة (فزعة لغزة) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتعاون مع جهات خيرية كويتية والتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع، إن دولة الكويت تواصل تقديم دعمها الإنساني والإغاثي لقطاع غزة عبر إرسال المساعدات العاجلة وتسيير الجسر الجوي تأكيدا لالتزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المغامس أن هذا الدعم الإغاثي المتواصل يبرز دور دولة الكويت الريادي في العمل الخيري والإنساني حيث تتضافر الجهود الكويتية الرسمية والأهلية لتأمين احتياجات المتضررين في القطاع، مبينا أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي شكلت فريقا من منتسبيها لتفقد ومتابعة الشحنات الإغاثية في مصر سعيا لإيصال المساعدات وضمان دخولها.

وأوضح أن تعاون الهلال الأحمر الكويتي مع نظيره المصري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثّل نموذجا للتكامل الإنساني والتنسيق الإقليمي بين الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر ويعكس حرص البلدين الشقيقين على توحيد الجهود لإغاثة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته بما يعزز قيم التضامن العربي والعمل المشترك في مواجهة الأزمات الإنسانية.

وأعرب المغامس عن الشكر لوزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية على إسهامها في إنجاح هذه المهمة الإنسانية عبر الجسر الجوي الكويتي الثاني، لافتا إلى أن استمراره يعود للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وتعاون الجهات الرسمية الكويتية من وزارات معنية وجمعيات ومبرات خيرية.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تولت اليوم تجهيز المساعدات الإنسانية المقدمة من مبرة الكنادرة الخيرية بما يضمن تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لهم كما عملت على تجهيز الطائرات السابقة منها 8 طائرات إلى الأردن و7 إلى مصر لغاية الآن.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم إلى 210 أطنان من المواد الغذائية المنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.