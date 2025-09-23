التطبيقي يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لرفع كفاءة الأداء وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية

عبدالله الراكان

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام، عن اعتماد هيكل تنظيمي جديد، في خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة الهيئة 2025-2030، لرفع كفاءة الأداء وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.

وأوضح الفجام أن الهيكل يتكون من مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة يساعده نواب للمدير العام حيث تم تقليص عددهم من 5 إلى 2 فقط بدرجة وكيل مساعد هما نائب للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار، ونائب للدعم المؤسسي والخدمات، بهدف تبسيط الهيكل وتعزيز التكامل وتحسين تبعية الإدارات مما يسهم في وضوح خطوط الاتصال، لتقليل التداخل الإداري وتعزيز التكامل، وأضاف أنه تم استحداث 4 إدارات عامة بمسمى "مدير إدارة عامة يتبعان نائبي المدير العام، ويشرف كل واحد منهم على عدد من الإدارات المتخصصة، مما يرسخ مفهوم الحوكمة الوظيفية ويعزز كفاءة الأداء والتخصص والفعالية، وهم كالتالي: مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية ومدير الإدارة العامة للدعم الأكاديمي، ومدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي ومدير الإدارة العامة للخدمات والتطوير، بحيث تم توزيع الإدارات بصورة متوازنة بين مدراء الإدارات العامة حيث ضمت 6 إدارات تحت التنمية البشرية، 6 للدعم الأكاديمي، 5 للدعم المؤسسي، و7 للخدمات والتطوير، جميعها تدعم الركائز الأساسية للهيئة وتعزز التكامل الداخلي.

من جانب آخر أشار الفجام إلى أنه تم دمج بعض الإدارات واستحداث إدارات وأقسام لقيادة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحماية المعلومات وانسجامًا مع التحول الرقمي الحكومي مثل إدارة التخطيط الاستراتيجي والذكاء المؤسسي ومساعد المدير العام للتحول الرقمي والحوكمة ووحدة الأمن السيبراني والمعلومات، مضيفاً أنه تم استحداث مركز المهارات والموهبة والابداع وقسم رعاية الموهبين بهدف اكتشاف ورعاية المهارات والمواهب وتعزيز ثقافة الإبداع والتميز المؤسسي وتبني منهجيات حديثة في رعاية العقول المتميزة وتوجيهها لخدمة التنمية الوطنية، كما تم استحداث إدارة الإنشاءات الهندسية كجهة مستقلة لتعزيز التكامل بين التصميم والتنفيذ للمنشآت التعليمية والتدريبية في الهيئة وفقا لأحدث التصاميم والتقنيات العالمية وبطريقة احترافية، كما تم إعادة تسمية إدارة الجودة إلى "الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم" للتركيز على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وتعزيز تصنيف الهيئة العالمي، وكذلك تم استحداث مساعد العميد لشؤون التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم في عمادة مصادر المعلومات والتقنيات لقيادة ومواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم الرقمي، واستحداث قسم المزايدات والاستثمار في إدارة التوريدات لتحسين الخدمات المقدمة لمنتسبي الهيئة واستغلال منشآتها وتعظيم إيراداتها.

وفي الختام بيّن الفجام أن إدارة الهيئة تؤكد التزامها بمواصلة التحديث المؤسسي وفقاً لتطلعات ورؤى الحكومة، واستثمار الهيكل الجديد في تطوير مخرجات التعليم والتدريب، وتحقيق الريادة في تنمية الكوادر الوطنية، ومضيها قدماً بخطى ثابتة نحو بيئة مرنة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية، مستجيبة لمتطلبات السوق، ومهيئة للمرحلة القادمة من التحول الوطني.