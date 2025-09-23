التطبيقي يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لرفع كفاءة الأداء وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية

التطبيقي يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لرفع كفاءة الأداء وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية
عبدالله الراكان
أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام، عن اعتماد هيكل تنظيمي جديد، في خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة الهيئة 2025-2030، لرفع كفاءة الأداء وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
وأوضح الفجام أن الهيكل يتكون من مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة يساعده نواب للمدير العام حيث تم تقليص عددهم من 5 إلى 2 فقط بدرجة وكيل مساعد هما نائب للشؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار، ونائب للدعم المؤسسي والخدمات، بهدف تبسيط الهيكل وتعزيز التكامل وتحسين تبعية الإدارات مما يسهم في وضوح خطوط الاتصال، لتقليل التداخل الإداري وتعزيز التكامل، وأضاف أنه تم استحداث 4 إدارات عامة بمسمى "مدير إدارة عامة يتبعان نائبي المدير العام، ويشرف كل واحد منهم على عدد من الإدارات المتخصصة، مما يرسخ مفهوم الحوكمة الوظيفية ويعزز كفاءة الأداء والتخصص والفعالية، وهم كالتالي: مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية ومدير الإدارة العامة للدعم الأكاديمي، ومدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي ومدير الإدارة العامة للخدمات والتطوير، بحيث تم توزيع الإدارات بصورة متوازنة بين مدراء الإدارات العامة حيث ضمت 6 إدارات تحت التنمية البشرية، 6 للدعم الأكاديمي، 5 للدعم المؤسسي، و7 للخدمات والتطوير، جميعها تدعم الركائز الأساسية للهيئة وتعزز التكامل الداخلي.
من جانب آخر أشار الفجام إلى أنه تم دمج بعض الإدارات واستحداث إدارات وأقسام لقيادة الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحماية المعلومات وانسجامًا مع التحول الرقمي الحكومي مثل إدارة التخطيط الاستراتيجي والذكاء المؤسسي ومساعد المدير العام للتحول الرقمي والحوكمة ووحدة الأمن السيبراني والمعلومات، مضيفاً أنه تم استحداث مركز المهارات والموهبة والابداع وقسم رعاية الموهبين بهدف اكتشاف ورعاية المهارات والمواهب وتعزيز ثقافة الإبداع والتميز المؤسسي وتبني منهجيات حديثة في رعاية العقول المتميزة وتوجيهها لخدمة التنمية الوطنية، كما تم استحداث إدارة الإنشاءات الهندسية كجهة مستقلة لتعزيز التكامل بين التصميم والتنفيذ للمنشآت التعليمية والتدريبية في الهيئة وفقا لأحدث التصاميم والتقنيات العالمية وبطريقة احترافية، كما تم إعادة تسمية إدارة الجودة إلى "الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم" للتركيز على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وتعزيز تصنيف الهيئة العالمي، وكذلك تم استحداث مساعد العميد لشؤون التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم في عمادة مصادر المعلومات والتقنيات لقيادة ومواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم الرقمي، واستحداث قسم المزايدات والاستثمار في إدارة التوريدات لتحسين الخدمات المقدمة لمنتسبي الهيئة واستغلال منشآتها وتعظيم إيراداتها.
وفي الختام بيّن الفجام أن إدارة الهيئة تؤكد التزامها بمواصلة التحديث المؤسسي وفقاً لتطلعات ورؤى الحكومة، واستثمار الهيكل الجديد في تطوير مخرجات التعليم والتدريب، وتحقيق الريادة في تنمية الكوادر الوطنية، ومضيها قدماً بخطى ثابتة نحو بيئة مرنة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية، مستجيبة لمتطلبات السوق، ومهيئة للمرحلة القادمة من التحول الوطني.
