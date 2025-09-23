وفاة مفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عن وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان لها: فقدت المملكة والعالم الإسلامي بوفاته عالمًا جليلًا أسهم بجهود كبيرة في خدمة العلم والإسلام والمسلمين.