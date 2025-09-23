وفاة مفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ

وفاة مفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عن وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.
وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان لها: فقدت المملكة والعالم الإسلامي بوفاته عالمًا جليلًا أسهم بجهود كبيرة في خدمة العلم والإسلام والمسلمين.
