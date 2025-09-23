المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 23 أيلول (بترا)- رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الثلاثاء، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، التي عُقدت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/ سواقة.

واستعرض مدير الأمن العام خلال مراسم التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي في مشهد عسكري مهيب عكس المستوى المتميز الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب والإعداد.

وتلقى الخريجون خلال الدورة مساقات علمية متخصصة بالعلوم الشُرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى برامج تدريبية شاملة حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة والدفاع عن النفس واللياقة البدنية.

وفي نهاية حفل التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.

--(بترا)

ل م/أ م/ أ أ

23/09/2025 11:47:51