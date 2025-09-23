  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إطلاق تيك فورورد لربط مشاريع التخرج الجامعية بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية

إطلاق تيك فورورد لربط مشاريع التخرج الجامعية بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية

2025-09-23 05:09:16
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا)- أطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" مشروع "TechForward" بدعم من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبتنفيذ من التعاون الدولي الألماني، بالتنسيق مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، لربط مشاريع التخرج في الجامعات الأردنية بشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة.
ويهدف المشروع بحسب البيان الصادر عن "إنتاج" اليوم الثلاثاء، إلى تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم وحلولهم المبتكرة إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات السوق، بما يسهم في تطوير الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وتتضمن المرحلة الأولى فتح باب التسجيل للطلبة والشركات، وعقد اجتماعات مع الجامعات المستهدفة للتعريف بآليات المشاركة، إلى جانب عقد جلسات للشركات حول سبل الاستفادة من المبادرة في تطوير منتجاتها وخدماتها.
وسيركّز المشروع على قطاعات مهمة كالتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية والزراعية، والتحول الرقمي، على أن يتم دعم نحو 40 مشروع تخرج في مرحلته التجريبية كنموذج أولي قابل للتوسع.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن المشروع يمثل خطوة عملية لردم الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، عبر توفير منصة حقيقية للطلبة لتطبيق مهاراتهم في مشاريع مرتبطة مباشرة بتحديات القطاع.
من جهته، أوضح مدير مشروع المبادرة الدكتور جعفر الشهابات، أن المشروع سيعمل على ربط الشركات المحلية مع الجامعات والكليات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال بحث احتياجات هذه الشركات وتوجيه مشاريع التخرج الجامعية لتلبي تلك الاحتياجات، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين.

MENAFN23092025000117011021ID1110098159

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث