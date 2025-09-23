إطلاق تيك فورورد لربط مشاريع التخرج الجامعية بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إطلاق تيك فورورد لربط مشاريع التخرج الجامعية بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 23 أيلول (بترا)- أطلقت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" مشروع "TechForward" بدعم من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبتنفيذ من التعاون الدولي الألماني، بالتنسيق مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، لربط مشاريع التخرج في الجامعات الأردنية بشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة.
ويهدف المشروع بحسب البيان الصادر عن "إنتاج" اليوم الثلاثاء، إلى تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم وحلولهم المبتكرة إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات السوق، بما يسهم في تطوير الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وتتضمن المرحلة الأولى فتح باب التسجيل للطلبة والشركات، وعقد اجتماعات مع الجامعات المستهدفة للتعريف بآليات المشاركة، إلى جانب عقد جلسات للشركات حول سبل الاستفادة من المبادرة في تطوير منتجاتها وخدماتها.
وسيركّز المشروع على قطاعات مهمة كالتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية والزراعية، والتحول الرقمي، على أن يتم دعم نحو 40 مشروع تخرج في مرحلته التجريبية كنموذج أولي قابل للتوسع.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن المشروع يمثل خطوة عملية لردم الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، عبر توفير منصة حقيقية للطلبة لتطبيق مهاراتهم في مشاريع مرتبطة مباشرة بتحديات القطاع.
من جهته، أوضح مدير مشروع المبادرة الدكتور جعفر الشهابات، أن المشروع سيعمل على ربط الشركات المحلية مع الجامعات والكليات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال بحث احتياجات هذه الشركات وتوجيه مشاريع التخرج الجامعية لتلبي تلك الاحتياجات، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين.
ويهدف المشروع بحسب البيان الصادر عن "إنتاج" اليوم الثلاثاء، إلى تمكين الطلبة من تحويل أفكارهم وحلولهم المبتكرة إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات السوق، بما يسهم في تطوير الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
وتتضمن المرحلة الأولى فتح باب التسجيل للطلبة والشركات، وعقد اجتماعات مع الجامعات المستهدفة للتعريف بآليات المشاركة، إلى جانب عقد جلسات للشركات حول سبل الاستفادة من المبادرة في تطوير منتجاتها وخدماتها.
وسيركّز المشروع على قطاعات مهمة كالتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية والزراعية، والتحول الرقمي، على أن يتم دعم نحو 40 مشروع تخرج في مرحلته التجريبية كنموذج أولي قابل للتوسع.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن المشروع يمثل خطوة عملية لردم الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، عبر توفير منصة حقيقية للطلبة لتطبيق مهاراتهم في مشاريع مرتبطة مباشرة بتحديات القطاع.
من جهته، أوضح مدير مشروع المبادرة الدكتور جعفر الشهابات، أن المشروع سيعمل على ربط الشركات المحلية مع الجامعات والكليات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال بحث احتياجات هذه الشركات وتوجيه مشاريع التخرج الجامعية لتلبي تلك الاحتياجات، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"بولينيا" فجوة ضخمة تظهر في القطب الجنوبي وتحير العلماء...
لماذا طمس اسم أول ملك حقيقي لإنجلترا من التاريخ؟...
إنفيديا تضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار في إنتل...
وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلا...
الأرق يدمّر الخلايا ويتسبب بالخرف!...
التربية تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب...