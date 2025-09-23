ورشة عمل بالأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول

ورشة عمل بالأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول
عمان 23 أيلول (بترا)- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الثلاثاء، ورشة العمل المتخصصة بعنوان " الأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول"، بالشراكة مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.
وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المهندس أيمن الدرايسة، إن جلالة الملك أكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية يمثل ركيزة أساسية للنهوض باقتصادنا الوطني وتعزيز موقع الأردن في المشهد الرقمي العالمي.
وأضاف، إن التهديدات السيبرانية أصبحت أكثر خطورة وتعقيدًا مع التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه التهديدات لا تستهدف الأفراد فحسب بل تطال منظومة التكنولوجيا بأكملها بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية وخصوصية المستخدمين.
وشدد على أن تفادي هذه الهجمات يتطلب تعزيز القدرات الوطنية والتسلح بالعلم والمعرفة والعمل بشكل استباقي لبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
من جهته، أعرب ممثل الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة نيل ماجنس عن تقدير الرابطة للجهود التي تبذلها الهيئة في بناء قدرات العاملين في القطاع وحرصها على تعزيز التعاون مع جميع المنظمات الإقليمية والدولية وصولاً إلى تبادل الخبرات والمعارف المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني والاتصالات.
وستتناول الورشة على مدار يومين محاور متخصصة وموضوعات ذات أهمية مثل المفاهيم الأساسية للأمن في شبكات الاتصالات المتنقلة وحماية الخصوصية وأمن المستخدمين والأطر التنظيمية لبيئة اتصالات آمنة واستشراف التحديات المستقبلية التي يفرضها تطور التكنولوجيا.
- - (بترا)
غ ح /ا ص/ أ أ
23/09/2025 11:46:11
