ورشة عمل بالأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 23 أيلول (بترا)- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم الثلاثاء، ورشة العمل المتخصصة بعنوان " الأمن السيبراني في سياق شبكات الهاتف المحمول"، بالشراكة مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة.

وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المهندس أيمن الدرايسة، إن جلالة الملك أكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية يمثل ركيزة أساسية للنهوض باقتصادنا الوطني وتعزيز موقع الأردن في المشهد الرقمي العالمي.

وأضاف، إن التهديدات السيبرانية أصبحت أكثر خطورة وتعقيدًا مع التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، مثل الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، موضحا أن هذه التهديدات لا تستهدف الأفراد فحسب بل تطال منظومة التكنولوجيا بأكملها بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية وخصوصية المستخدمين.

وشدد على أن تفادي هذه الهجمات يتطلب تعزيز القدرات الوطنية والتسلح بالعلم والمعرفة والعمل بشكل استباقي لبناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

من جهته، أعرب ممثل الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة نيل ماجنس عن تقدير الرابطة للجهود التي تبذلها الهيئة في بناء قدرات العاملين في القطاع وحرصها على تعزيز التعاون مع جميع المنظمات الإقليمية والدولية وصولاً إلى تبادل الخبرات والمعارف المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني والاتصالات.

وستتناول الورشة على مدار يومين محاور متخصصة وموضوعات ذات أهمية مثل المفاهيم الأساسية للأمن في شبكات الاتصالات المتنقلة وحماية الخصوصية وأمن المستخدمين والأطر التنظيمية لبيئة اتصالات آمنة واستشراف التحديات المستقبلية التي يفرضها تطور التكنولوجيا.

- - (بترا)

غ ح /ا ص/ أ أ

23/09/2025 11:46:11