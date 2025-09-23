وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا) - بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أمس الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابة والوزارة.وأكد الرواشدة خلال زيارته للنقابة، أن الثقافة تمثل ملفًا مجتمعيًا شاملًا، يتجاوز الفنون والآداب إلى القيم والمعتقدات والعادات واللغة والمعرفة وكل ما ينتجه الإنسان في بيئته، مشيرًا إلى أن هذا المخزون السلوكي والمعرفي المتراكم عبر الأجيال يشكل الأساس الخفي الذي تُبنى عليه مقومات التنمية.وبين أن الثقافة والإعلام يشكلان علاقة عضوية متكاملة في خدمة الوطن والارتقاء بوعي المجتمع، مشيرا إلى أن دور الثقافة لم يعد محصورًا في التعبير الإبداعي عبر الشعر والقصة والفنون على أهميته، بل أصبح محركًا للتغيير وتحسين فرص الحياة، وعاملًا رئيسيًا في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية.ولفت الرواشدة إلى أن الأردن ربط بين الثقافة والتحديث الاقتصادي والإصلاح والتنمية، عبر توزيع مكتسبات التنمية الثقافية على مختلف المحافظات، مؤكدًا أن وزارة الثقافة منفتحة على التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية، وأن الثقافة قضية مشتركة تمس جميع فئات المجتمع.كما أشار إلى أن الوزارة قدمت لنقابة الصحفيين كل أشكال الدعم والتسهيلات بما يعزز دورها كشريك استراتيجي في حمل ملف الثقافة والتعريف به وإيصاله إلى المواطنين.بدوره، أكد نقيب الصحفيين حرص النقابة على أن تكون ذراعًا مساندا للجهود الوطنية في مجالات الثقافة والفكر والإبداع، وأنها تنظر إلى التعاون مع وزارة الثقافة بوصفه مدخلًا لتعزيز الرسالة الإعلامية المسؤولة، ونشر المعرفة، وتوسيع دائرة الحوار الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع.