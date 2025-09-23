403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزير الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان تعزيز التعاون المشترك
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 23 أيلول (بترا) - بحث وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أمس الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابة والوزارة.
وأكد الرواشدة خلال زيارته للنقابة، أن الثقافة تمثل ملفًا مجتمعيًا شاملًا، يتجاوز الفنون والآداب إلى القيم والمعتقدات والعادات واللغة والمعرفة وكل ما ينتجه الإنسان في بيئته، مشيرًا إلى أن هذا المخزون السلوكي والمعرفي المتراكم عبر الأجيال يشكل الأساس الخفي الذي تُبنى عليه مقومات التنمية.
وبين أن الثقافة والإعلام يشكلان علاقة عضوية متكاملة في خدمة الوطن والارتقاء بوعي المجتمع، مشيرا إلى أن دور الثقافة لم يعد محصورًا في التعبير الإبداعي عبر الشعر والقصة والفنون على أهميته، بل أصبح محركًا للتغيير وتحسين فرص الحياة، وعاملًا رئيسيًا في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية.
ولفت الرواشدة إلى أن الأردن ربط بين الثقافة والتحديث الاقتصادي والإصلاح والتنمية، عبر توزيع مكتسبات التنمية الثقافية على مختلف المحافظات، مؤكدًا أن وزارة الثقافة منفتحة على التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية، وأن الثقافة قضية مشتركة تمس جميع فئات المجتمع.
كما أشار إلى أن الوزارة قدمت لنقابة الصحفيين كل أشكال الدعم والتسهيلات بما يعزز دورها كشريك استراتيجي في حمل ملف الثقافة والتعريف به وإيصاله إلى المواطنين.
بدوره، أكد نقيب الصحفيين حرص النقابة على أن تكون ذراعًا مساندا للجهود الوطنية في مجالات الثقافة والفكر والإبداع، وأنها تنظر إلى التعاون مع وزارة الثقافة بوصفه مدخلًا لتعزيز الرسالة الإعلامية المسؤولة، ونشر المعرفة، وتوسيع دائرة الحوار الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع.
وأكد الرواشدة خلال زيارته للنقابة، أن الثقافة تمثل ملفًا مجتمعيًا شاملًا، يتجاوز الفنون والآداب إلى القيم والمعتقدات والعادات واللغة والمعرفة وكل ما ينتجه الإنسان في بيئته، مشيرًا إلى أن هذا المخزون السلوكي والمعرفي المتراكم عبر الأجيال يشكل الأساس الخفي الذي تُبنى عليه مقومات التنمية.
وبين أن الثقافة والإعلام يشكلان علاقة عضوية متكاملة في خدمة الوطن والارتقاء بوعي المجتمع، مشيرا إلى أن دور الثقافة لم يعد محصورًا في التعبير الإبداعي عبر الشعر والقصة والفنون على أهميته، بل أصبح محركًا للتغيير وتحسين فرص الحياة، وعاملًا رئيسيًا في تحريك عجلة الإنتاج والتنمية.
ولفت الرواشدة إلى أن الأردن ربط بين الثقافة والتحديث الاقتصادي والإصلاح والتنمية، عبر توزيع مكتسبات التنمية الثقافية على مختلف المحافظات، مؤكدًا أن وزارة الثقافة منفتحة على التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية، وأن الثقافة قضية مشتركة تمس جميع فئات المجتمع.
كما أشار إلى أن الوزارة قدمت لنقابة الصحفيين كل أشكال الدعم والتسهيلات بما يعزز دورها كشريك استراتيجي في حمل ملف الثقافة والتعريف به وإيصاله إلى المواطنين.
بدوره، أكد نقيب الصحفيين حرص النقابة على أن تكون ذراعًا مساندا للجهود الوطنية في مجالات الثقافة والفكر والإبداع، وأنها تنظر إلى التعاون مع وزارة الثقافة بوصفه مدخلًا لتعزيز الرسالة الإعلامية المسؤولة، ونشر المعرفة، وتوسيع دائرة الحوار الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"بولينيا" فجوة ضخمة تظهر في القطب الجنوبي وتحير العلماء...
لماذا طمس اسم أول ملك حقيقي لإنجلترا من التاريخ؟...
إنفيديا تضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار في إنتل...
وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلا...
الأرق يدمّر الخلايا ويتسبب بالخرف!...
التربية تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب...