75.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، عند 75.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 73.30 دينار لجهة الشراء.وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 86.70 و 67.10 و 51.10 دينار على التوالي.وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 531 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 607 دنانير.ولفت إلى وجود مواطنين يشترون الذهب من السوق المحلية لغايات الادخار والاستثمار تحسبا لوصول أسعاره لمستويات أعلى، فيما الطلب على المصاغ الذهبية بحالة ضعف.وبين أن المعدن الأصفر وصل عالميا لرقم تاريخي جديد عند 3755 دولار للاونصة الواحدة، مرجعا ذلك لمعطيات جيوسياسية واقتصادية دولية وتوجه بنوك سيادية عالمية للتحوط بالذهب لدعم عملاتها واقتصادها.