403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
75.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 23 أيلول (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، عند 75.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 73.30 دينار لجهة الشراء.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 86.70 و 67.10 و 51.10 دينار على التوالي.
وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 531 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 607 دنانير.
ولفت إلى وجود مواطنين يشترون الذهب من السوق المحلية لغايات الادخار والاستثمار تحسبا لوصول أسعاره لمستويات أعلى، فيما الطلب على المصاغ الذهبية بحالة ضعف.
وبين أن المعدن الأصفر وصل عالميا لرقم تاريخي جديد عند 3755 دولار للاونصة الواحدة، مرجعا ذلك لمعطيات جيوسياسية واقتصادية دولية وتوجه بنوك سيادية عالمية للتحوط بالذهب لدعم عملاتها واقتصادها.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 86.70 و 67.10 و 51.10 دينار على التوالي.
وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 531 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 607 دنانير.
ولفت إلى وجود مواطنين يشترون الذهب من السوق المحلية لغايات الادخار والاستثمار تحسبا لوصول أسعاره لمستويات أعلى، فيما الطلب على المصاغ الذهبية بحالة ضعف.
وبين أن المعدن الأصفر وصل عالميا لرقم تاريخي جديد عند 3755 دولار للاونصة الواحدة، مرجعا ذلك لمعطيات جيوسياسية واقتصادية دولية وتوجه بنوك سيادية عالمية للتحوط بالذهب لدعم عملاتها واقتصادها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"بولينيا" فجوة ضخمة تظهر في القطب الجنوبي وتحير العلماء...
لماذا طمس اسم أول ملك حقيقي لإنجلترا من التاريخ؟...
إنفيديا تضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار في إنتل...
وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلا...
الأرق يدمّر الخلايا ويتسبب بالخرف!...
التربية تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب...