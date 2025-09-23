  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استكمال أعمال صيانة لأجزاء من شارع السلام الواصل بين اربد والأغوار الشمالية

استكمال أعمال صيانة لأجزاء من شارع السلام الواصل بين اربد والأغوار الشمالية

2025-09-23 05:09:09
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن استكمال أعمال الصيانة الجزئية لطريق "شارع السلام"، الذي يربط منطقة الأغوار الشمالية بمدينة اربد، والبلدات المحيطة فيها، وذلك للجزء الممتد من إشارة كفر أسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء، وبطول نحو 8.8 كيلومتر.
وشملت أعمال المشروع، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ ترقيعات هندسية، إلى جانب فرش طبقة جديدة من الخلطة الأسفلتية البازلتية السطحية بسماكة لا تقل عن 7 سنتمترات، إضافة الى تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما في ذلك دهان الطريق وتركيب العواكس الأرضية، بهدف تعزيز معايير الأمان على الطريق.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى خلال العام المقبل والأعوام التي تليه إلى تنفيذ أعمال صيانة لأجزاء أخرى من الطريق الذي يعد محورا مهما للقطاعات الزراعية والسياحية في محافظة اربد.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يسهم بتحسين كفاءة الطرق وتقليل الحوادث، وضمان استدامتها على المدى البعيد.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنفيذ مشاريع مماثلة على مستوى المملكة، بما يعزز من كفاءة شبكة الطرق الوطنية ويدعم منظومة السلامة المرورية.

MENAFN23092025000117011021ID1110098155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث