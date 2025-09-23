استكمال أعمال صيانة لأجزاء من شارع السلام الواصل بين اربد والأغوار الشمالية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
استكمال أعمال صيانة لأجزاء من شارع السلام الواصل بين اربد والأغوار الشمالية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 23 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن استكمال أعمال الصيانة الجزئية لطريق "شارع السلام"، الذي يربط منطقة الأغوار الشمالية بمدينة اربد، والبلدات المحيطة فيها، وذلك للجزء الممتد من إشارة كفر أسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء، وبطول نحو 8.8 كيلومتر.
وشملت أعمال المشروع، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ ترقيعات هندسية، إلى جانب فرش طبقة جديدة من الخلطة الأسفلتية البازلتية السطحية بسماكة لا تقل عن 7 سنتمترات، إضافة الى تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما في ذلك دهان الطريق وتركيب العواكس الأرضية، بهدف تعزيز معايير الأمان على الطريق.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى خلال العام المقبل والأعوام التي تليه إلى تنفيذ أعمال صيانة لأجزاء أخرى من الطريق الذي يعد محورا مهما للقطاعات الزراعية والسياحية في محافظة اربد.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يسهم بتحسين كفاءة الطرق وتقليل الحوادث، وضمان استدامتها على المدى البعيد.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنفيذ مشاريع مماثلة على مستوى المملكة، بما يعزز من كفاءة شبكة الطرق الوطنية ويدعم منظومة السلامة المرورية.
وشملت أعمال المشروع، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ ترقيعات هندسية، إلى جانب فرش طبقة جديدة من الخلطة الأسفلتية البازلتية السطحية بسماكة لا تقل عن 7 سنتمترات، إضافة الى تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما في ذلك دهان الطريق وتركيب العواكس الأرضية، بهدف تعزيز معايير الأمان على الطريق.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى خلال العام المقبل والأعوام التي تليه إلى تنفيذ أعمال صيانة لأجزاء أخرى من الطريق الذي يعد محورا مهما للقطاعات الزراعية والسياحية في محافظة اربد.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يسهم بتحسين كفاءة الطرق وتقليل الحوادث، وضمان استدامتها على المدى البعيد.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنفيذ مشاريع مماثلة على مستوى المملكة، بما يعزز من كفاءة شبكة الطرق الوطنية ويدعم منظومة السلامة المرورية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"بولينيا" فجوة ضخمة تظهر في القطب الجنوبي وتحير العلماء...
لماذا طمس اسم أول ملك حقيقي لإنجلترا من التاريخ؟...
إنفيديا تضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار في إنتل...
وزارة الصحة: إزالة سور استنادي متصدع قرب مستشفى البشير وبناء آخر خلا...
الأرق يدمّر الخلايا ويتسبب بالخرف!...
التربية تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب...