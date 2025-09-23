استكمال أعمال صيانة لأجزاء من شارع السلام الواصل بين اربد والأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا) - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن استكمال أعمال الصيانة الجزئية لطريق "شارع السلام"، الذي يربط منطقة الأغوار الشمالية بمدينة اربد، والبلدات المحيطة فيها، وذلك للجزء الممتد من إشارة كفر أسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء، وبطول نحو 8.8 كيلومتر.وشملت أعمال المشروع، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ ترقيعات هندسية، إلى جانب فرش طبقة جديدة من الخلطة الأسفلتية البازلتية السطحية بسماكة لا تقل عن 7 سنتمترات، إضافة الى تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما في ذلك دهان الطريق وتركيب العواكس الأرضية، بهدف تعزيز معايير الأمان على الطريق.وأوضحت الوزارة أنها تسعى خلال العام المقبل والأعوام التي تليه إلى تنفيذ أعمال صيانة لأجزاء أخرى من الطريق الذي يعد محورا مهما للقطاعات الزراعية والسياحية في محافظة اربد.ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يسهم بتحسين كفاءة الطرق وتقليل الحوادث، وضمان استدامتها على المدى البعيد.وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنفيذ مشاريع مماثلة على مستوى المملكة، بما يعزز من كفاءة شبكة الطرق الوطنية ويدعم منظومة السلامة المرورية.