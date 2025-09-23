أمانة النواب تدعو وسائل الإعلام لتوثيق أوراق مندوبيها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 أيلول (بترا) - دعت مديرية شؤون الإعلام في الأمانة العامة لمجلس النواب المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية الراغبة بتغطية نشاطات وجلسات المجلس إلى توثيق أوراق مندوبيها ومصوريها المعتمدين.وأكدت المديرية أن منح وتجديد التصاريح سيكون وفقاً لتعميم رئيس الوزراء وأحكام قانون النقابة وقانون المطبوعات والنشر.وبينت أن الوثائق المطلوبة تشمل ما يثبت تسجيل المندوب في نقابة الصحفيين أو أن المؤسسة الإعلامية مرخصة قانونياً ومصوبة أوضاعها لدى النقابة، إضافة إلى كتاب رسمي من الوسيلة الإعلامية يتضمن اسم المندوب والمصور والأرقام الوطنية لهما، مرفقاً بصور شخصية تُرسل عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم (0777555575)، مشيرة إلى أنه يعتمد لكل وسيلة مندوب ومصور فقط.ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الأمانة العامة على تنظيم وتسهيل التغطية الإعلامية لجلسات المجلس ونشاطاته، بما يعزز مبدأ الشفافية ويدعم التواصل الفعال مع وسائل الإعلام المختلفة.