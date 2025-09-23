أمانة النواب تدعو وسائل الإعلام لتوثيق أوراق مندوبيها

403
أمانة النواب تدعو وسائل الإعلام لتوثيق أوراق مندوبيها
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 23 أيلول (بترا) - دعت مديرية شؤون الإعلام في الأمانة العامة لمجلس النواب المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية الراغبة بتغطية نشاطات وجلسات المجلس إلى توثيق أوراق مندوبيها ومصوريها المعتمدين.
وأكدت المديرية أن منح وتجديد التصاريح سيكون وفقاً لتعميم رئيس الوزراء وأحكام قانون النقابة وقانون المطبوعات والنشر.
وبينت أن الوثائق المطلوبة تشمل ما يثبت تسجيل المندوب في نقابة الصحفيين أو أن المؤسسة الإعلامية مرخصة قانونياً ومصوبة أوضاعها لدى النقابة، إضافة إلى كتاب رسمي من الوسيلة الإعلامية يتضمن اسم المندوب والمصور والأرقام الوطنية لهما، مرفقاً بصور شخصية تُرسل عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم (0777555575)، مشيرة إلى أنه يعتمد لكل وسيلة مندوب ومصور فقط.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الأمانة العامة على تنظيم وتسهيل التغطية الإعلامية لجلسات المجلس ونشاطاته، بما يعزز مبدأ الشفافية ويدعم التواصل الفعال مع وسائل الإعلام المختلفة.
