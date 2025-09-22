كيف حوّل فستان واحد شركة ناشئة إلى إمبراطورية بـ 150 مليون دولار؟

MENAFN - Al-Bayan) في وقت كان فيه العالم يختنق بالخوف والغموض، كانت هناك امرأة تؤمن بأن قطعة قماش بسيطة يمكن أن تمنح الناس شعوراً بالأمان والأمل. لم تكن تبحث عن الربح السريع، بل عن حل إنساني لأزمة عالمية.

ومن هذا الإيمان، انطلقت شرارة الثورة التي أطلقها "فستان النوم" (Nap Dress)، ليتحوّل من مجرد تصميم مريح إلى أيقونة عالمية أيقظت شغف الملايين وكتبت قصة نجاح ملهمة غيَّرت وجه عالم الموضة والأعمال إلى الأبد.

ففي خضم جائحة كوفيد-19، لم يكن فستان" ناب دريس "من شركة "هيل هاوس هوم" مجرد قطعة ملابس عادية؛ بل تحوّل إلى رمز للراحة والتعددية في عالم مضطرب.

فما بدأ في عام 2016 كشركة متخصصة في منتجات المنزل والأسرّة، تحول فجأة إلى ظاهرة في عالم الموضة، ليثبت أن تصميماً واحداً يمكن أن يتكيف مع تغيرات الجسم عبر السنين، ويتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.

قدّمت الشركة فستان "ناب دريس" لأول مرة في عام 2019، وهو تصميم استلهم فكرة القماش المطاطي من خمسينيات القرن الماضي وأعاد تخيله ليناسب الجمال العصري العالمي.

ولم يمض وقت طويل حتى انتشر الفستان " ناب دريس " الذي يضم الآن أكثر من 50 تصميماً - على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح قطعة أساسية في خزائن الملابس حول العالم.

تقول الرئيسة التنفيذية للشركة، نيل دايموند، في أحد تصريحاتها إن "النمو الجنوني لشركتها حدث بين عامي 2019 و2020، أي في قلب فترة الحجر الصحي، وبينما كانت حاملاً بتوأم".

وأضافت: "كنت أرى بوضوح كيف يتغير حجم المبيعات داخلياً، لكن اللحظة المحورية بالنسبة لي كانت عندما كنت أعمل من المنزل في مدينة نيويورك، ونظرت من نافذتي لأرى سيدة تسير في الشارع وهي ترتدي أحد فساتيننا".

وتتابع دايموند: "ريادة الأعمال يمكن أن تبدو منعزلة للغاية، لذا فإن إدراك أن الناس يعرفون مشروعك الصغير أمر مجزٍ بشكل لا يصدق. لن أنسى تلك اللحظة أبداً".

منذ ذلك الحين، باعت الشركة أكثر من مليون فستان من طراز "Nap Dress"، وتوسعت في فئات جديدة مثل الملابس الخارجية وملابس السباحة، وافتتحت خمسة متاجر للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من نيويورك إلى تشارلستون.

كما توسع انتشار العلامة التجارية لتشمل متاجر تجزئة أخرى مثل "شوب بوب" و"ساكس"، وتقدر شركة "هيل هاوس" قيمتها الحالية بحوالي 150 مليون دولار (118 مليون جنيه إسترليني).

والجدير بالذكر أنه بدأ حب نيل دايموند للموضة مبكراً، خلال سنوات مراهقتها في المدرسة الأمريكية بلندن. وبعد تخرجها من جامعة برينستون، انضمت إلى قسم التداول في شركة مالية، لتدخل في البداية نفس قطاع الأعمال الذي عمل فيه والدها، بوب دايموند، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، لكنها سرعان ما أدركت أن شغفها يكمن في مكان آخر.

تقول دايموند: "لطالما كنت منجذبة إلى تجارة التجزئة. كنت أسرق أوراق أبحاث أصدقائي لأتعلم ما كانت تفعله الشركات في هذا المجال.

أدركت أن هذا الشيء الذي بدأ كهواية سرية ، وهو حب الموضة والذي تحول إلى فرصة وظيفية قابلة للتطبيق".

عادت دايموند إلى الأكاديمية لتلتحق ببرنامج ريادة الأعمال في جامعة ييل، وهناك بدأت فكرة "هيل هاوس" كمشروع صغير. وبعد التخرج، ركزت في البداية على المنتجات المنزلية مثل المفروشات والوسائد، مستلهمة من طفولتها في لندن وعلامات تجارية بريطانية شهيرة،كان هدفها هو تقديم منتجات عالية الجودة مباشرة للمستهلك، مع التركيز في البداية على منتج أو اثنين فقط.

ويعود سر نجاح فستان "ناب دريس" إلى عدة عوامل، أبرزها تصميمه الفريد الذي يعتمد على تقنية (Smocking) الخاصة بالشركة، والتي تسمح للقماش بالتمدد بشكل كبير ليتناسب مع تغيرات الجسم.

ومن جانب آخر، اعتمد نجاح المنتج وانتشاره بشكل كبير على "التسويق الشفهي" (Word-of-Mouth).

ففي البداية، كانت العميلات يرسلن رسائل عبر البريد الإلكتروني للشركة بعد رؤية صديقاتهن يرتدين الفستان في حفلة أو في العمل أو عند اصطحاب أطفالهن من المدرسة، مما أدى إلى انتشار عضوي هائل، وحتى اليوم، يأتي 30% من طلبات الشركة عبر الإحالات الشفهية.