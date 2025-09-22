إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 22 أيلول (بترا)- عم إيطاليا، اليوم الاثنين، إضرابا عاما دعت إليه نقابة( USB) وانضمت إليها عدة نقابات أخرى ، والذي بدأ بالفعل مع توقف الموانئ والمطارات والمدارس ليتحول إلى صرخة تضامنية مع الشعب الفلسطيني فى غزة ورفضا لسياسات الحكومة الإيطالية.

و أشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أن الإضراب الذي شمل قطاعات النقل والموانئ والمطارات والتعليم، اعتُبر بمثابة رسالة مزدوجة في الدفاع عن الحقوق العمالية والاجتماعية داخل إيطاليا والتنديد في الوقت نفسه بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، منددين بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وعدوان وخرجت المظاهرات فى أكثر من 60 مدينة إيطالية، كما أنهم رفعوا شعار "ليتوقف كل شئ ..فلسطين فى القلب".

ووفقا للصحيفة فإن الإضراب، الذي دعت إليه النقابات، جاء ضد الإبادة الجماعية في فلسطين وضد تزويد إسرائيل بالأسلحة، وضد غياب تدخل ملموس لفك الارتباط مع الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دعم غير مشروط لمهمة "أسطول الصمود العالمي" الساعي إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

ووصف الاقتصادي والمفكر لوتشانو فاسابولو فلسطين بأنها أصبحت رمزاً للمقاومة العالمية ضد "الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة"، مؤكداً أن كل تظاهر في شوارع إيطاليا لأجل غزة هو كذلك دفاع عن حقوق الفئات المستغلة في الداخل.

وشدد على أن مواقع الإنتاج واللوجستيات كالموانئ، تمثل نقاطاً استراتيجية يمكنها تعطيل "سلسلة الموت" عبر منع مرور شحنات السلاح إلى مناطق النزاعات.

يذكر أن الإضراب لم يكن مجرد تعبير رمزي عن التضامن، بل جاء متزامناً مع خطوات عملية بينها تعطيل جزئي لحركة الشحن في بعض الموانئ وإضرابات في قطاعات النقل الحيوية.

