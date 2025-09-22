عمرها 335 مليون سنة.. أصغر سمكة قرش في التاريخ داخل كهف تحيّر العلماء

MENAFN - Al-Bayan) اكتشف فريق علمي أمريكي نوعا جديدا من القروش المنقرضة داخل أعماق كهف ((ماموث)) في ولاية كنتاكي، الذي يعد أطول نظام كهفي معروف على مستوى العالم. وأثار الاكتشاف دهشة العلماء، إذ أظهر مخلوقا متحجرا بحجم صغير للغاية لا يتجاوز طوله 30 سنتيمترا، لكنه يتميز بخصائص غير مألوفة في عالم القروش.

النوع الجديد، الذي أطلق عليه اسم Macadens olsoni، كُشف عنه ضمن تقرير الموارد الأحفورية الصادر عن هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية. ويعود عمره إلى نحو 335 مليون سنة، أي إلى فترة كان فيها كهف ماموث الحالي مغمورا بمياه ضحلة دافئة تعج بالكائنات البحرية، وفقا لموقع dailygalaxy.

وبحسب التحاليل، كان القرش يمتلك تركيبا فريدا للأسنان يتمثل في صف واحد على كل جانب من الفك، بالإضافة إلى ثلاثة أسنان كبيرة في المقدمة، في ترتيب غير مسبوق يوصف بـ((حلزون الأسنان)). وتشير الدراسات إلى أن هذه البنية كانت ملائمة لسحق كائنات صغيرة وطرية مثل الديدان والرخويات.

ويقول العلماء إن الأحفورة استُخرجت من تكوين ((سانت جينيفييف)) الصخري، الذي يحتفظ بسجل جيولوجي غني من الحقبة الكربونية المبكرة، حيث عاشت مخلوقات بحرية متنوعة بينها الشعاب المرجانية والكائنات الزهرية البحرية. وجود هذا النوع من القرش وسط تلك الكائنات يؤكد أن البحار القديمة كانت أكثر تنوعا وتعقيدا مما كان يُعتقد.

وفي تعليق على الاكتشاف، وصف باركلي تريمبل، مدير منتزه كهف ماموث الوطني، الأحفورة بأنها ((إضافة استثنائية لفهمنا للحياة البحرية القديمة))، مؤكداً أن كل اكتشاف جديد يسهم في ربط الماضي البعيد بعالمنا الحديث، ويحفّز الفضول العلمي والتعليم. وأوضح أن العمل تم بجهد جماعي مشترك بين برنامج الأحافير التابع لهيئة المتنزهات الوطنية وخبراء من مؤسسة ((سميثسونيان)) للتاريخ الطبيعي.

ولم يتوقف البحث عند هذا الحد، إذ أعاد العلماء دراسة أحفورة أخرى لقرش كان معروفا باسم Helodus coxanus، ليعيدوا تصنيفه تحت اسم جديد هو Rotuladens، أي ((سن العجلة)) باللاتينية، بسبب شكل أسنانه المستدير.

ويظهر التشابه الكبير بين النوعين الجديدين من حيث الحجم وبنية الأسنان، ما يشير إلى أن البحار القديمة كانت تحتضن مجموعة واسعة من القروش الصغيرة والمتخصصة، التي طورت أساليب فريدة للتكيف مع بيئاتها.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تضيف بعدا جديدا لفهم التنوع البيولوجي لدى القروش القديمة، إذ لم تكن جميعها مفترسات ضخمة، بل ظهرت أنواع صغيرة تخصصت في افتراس فرائس معينة. ويعكس ذلك قدرة القروش على التكيف مع نطاق واسع من البيئات البحرية منذ ملايين السنين.

ويخلص العلماء إلى أن الأحافير المكتشفة داخل كهف ماموث تسهم في رسم صورة أوضح لمحيطات الأرض الأولى، حيث يقدم Macadens olsoni مثالاً على فرع غير متوقع في سلالة القروش.

ويؤكد القائمون على الدراسة أن كل اكتشاف جديد من هذا النوع يعزز أهمية حماية مواقع التراث الطبيعي والبحث الأحفوري داخل المتنزهات الوطنية، باعتبارها نافذة فريدة لفهم تطور الحياة على كوكبنا.