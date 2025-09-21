ترامب يطالب بجائزة نوبل للسلام

(MENAFN) جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مساء السبت تأكيده أنه يستحق جائزة نوبل للسلام، مشيراً إلى دوره في وقف عدة صراعات حول العالم، وذلك خلال كلمة ألقاها في العشاء السنوي الرابع لمؤسسي معهد أميركان كورنر ستون.



وقال ترامب في تصريح مباشر خلال المناسبة: "عملنا على وقف الحروب بين الهند وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكوسوفو وصربيا وإسرائيل وإيران".

وأشار الرئيس إلى أنه كان يتوقع أن يتمكن من إنهاء الحرب بين موسكو وكييف بسهولة، قائلاً: "اعتقدت أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون الأسهل بفضل علاقتي الجيدة بالرئيس بوتين لكن خاب ظني فيه".



وأضاف: "سنحل الموضوع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أو بآخر".



وأكد ترامب مجدداً أنه يرى نفسه جديراً بالجائزة، موضحاً: "أستحق أن أحظى بجائزة نوبل للسلام تقديراً لعملي في إنهاء عدد من الحروب حول العالم".

