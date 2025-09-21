403
بريطانيا تسجل انخفاض حاد في ادخار الأسر بسبب تصاعد تكاليف المعيشة
(MENAFN) سجلت نوايا ادخار الأسر في بريطانيا تراجعاً هو الأكبر هذا العام، بحسب ما أظهرته دراسة اقتصادية جديدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على ميزانيات الأسر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ووفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة "جي.إف.كيه" للأبحاث الاقتصادية، انخفض المؤشر الذي يقيس نوايا الادخار لدى المستهلكين خلال سبتمبر بمقدار ثماني نقاط، وهو أكبر انخفاض شهري يُسجل في 2025. في الوقت ذاته، تراجعت ثقة المستهلكين عموماً بنقطتين إلى مستوى سالب 19، ما يعكس تشاؤماً متزايداً بشأن الأوضاع الاقتصادية الشخصية والاقتصاد الوطني ككل.
وذكرت إحدى وكالات الانباء أن نتائج التقرير تأتي في توقيت حساس لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، التي تواجه تحديات في تحفيز الاقتصاد وسط ضعف في النشاط الاستهلاكي. ويُعد ضعف ثقة المستهلكين عقبة أمام تعافي الاقتصاد البريطاني، الذي يعتمد بشكل كبير على استقرار الأوضاع المالية للأسر ومستوى إنفاقها.
وأشار تقرير "جي.إف.كيه" إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس تحسناً في مزاج المستهلكين أو اتجاهاً نحو زيادة الإنفاق، بل تؤكد استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر بسبب التضخم المتواصل وتباطؤ نمو الأجور.
وأشار تقرير "جي.إف.كيه" إلى أن الأرقام الحالية لا تعكس تحسناً في مزاج المستهلكين أو اتجاهاً نحو زيادة الإنفاق، بل تؤكد استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر بسبب التضخم المتواصل وتباطؤ نمو الأجور.
