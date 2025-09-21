  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة ويُرجع حافلات المسافرين

2025-09-21 05:12:49
خبرني - أعاد الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر الكرامة، اليوم الأحد، وفق مصادر مطلعة.

وبينت المصادر انه تم إرجاع حافلات المسافرين

