الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة ويُرجع حافلات المسافرين

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الاحتلال يعيد إغلاق معبر الكرامة ويُرجع حافلات المسافرين
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - أعاد الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر الكرامة، اليوم الأحد، وفق مصادر مطلعة.
وبينت المصادر انه تم إرجاع حافلات المسافرين
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
بريطانيا تسجل انخفاض حاد في ادخار الأسر بسبب تصاعد تكاليف المعيشة...
فيديو "آيفون 17 برو ماكس" الأكثر تسليماً في دبي...
تضامن واسع مع الشيف ياسمين ناصر بعد حملة تحريض إسرائيلية...
"الأمومة".. سير وجماليات يسردها 53 عملاً فنياً في دبي...