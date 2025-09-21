هيئة الاتصالات: 240 ألف اشتراك بخدمات الجيل الخامس

خبرني - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الثاني من العام 2025 لقطاع الاتصالات.

وفيما يخص اشتراكات الجيل الخامس المتنقل أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل استمر بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثاني للعام 2025 حيث بلغت ما مجموعه 240 ألف اشتراك مقارنة مع الربع الأول من العام 2025 والذي بلغ نحو 222 ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت نحو (8.3%)، وبنسبة نمو بلغت (367%) عن الربع الثاني من عام 2024 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (51) ألف اشتراك.

وبخصوص خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.22) مليون اشتراك مقارنة بنحو (7.91) مليون اشتراك للربع الثاني من العام 2024 بنسبة نمو (4%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 68% ) للدفع المسبق و(32%) اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (83%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (17%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025 ما نسبته (69.7%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (68.1% ) للربع الثاني من العام 2024 وبنسبة انتشار (107%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة نحو (7.1) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%)دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة نحو (344) مليون رسالة نصية مقارنة بنحو ( 291) مليون رسالة في الربع الثاني من العام 2024 وبنسبة نمو (18.2%)،

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق نحو (724) مليون جيجا بايت في الربع الثاني مقارنة مع نحو (627) مليون جيجا بايت في الربع الثاني لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت (15.5%).

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق أشار التقرير إلى تسجيل نحو (819) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (794) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2024 حيث بلغت نسبة النمو (3%)، وبنسبة انتشار بلغت (33.3%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثاني للعام 2025، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (17%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (7%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (76%)مع نهاية الربع الثاني، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه (619.3) ألف اشتراك خلال الربع الثاني للعام 2025.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق نحو (1.5) مليار جيجا بايت للربع الثاني للعام 2025 مقارنة مع (1.3) مليار جيجا للربع الثاني من العام 2024 وبلغت نسبة النمو (15.4%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (605) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الثاني من العام 2024 نحو (542) جيجا وبنسبة نمو (11.6%).

كما بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة نحو (484.3) ألف اشتراك للربع الثاني مقارنة بنحو (492) ألف اشتراك للربع الثاني من العام 2024، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (66%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل نحو (10.1) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الاول مقارنة بنـحو (11.5) مليون دقيقة اتصال للربع الثاني من العام 2024، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (83%)، وما نسبته (17%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (24.8) ألف اشتراك في نهاية الربع الثاني من العام 2025 مقارنة مع (23) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2024 وبنسبة نمو (7.8%).