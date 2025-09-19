تربية القويسمة تنظم ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظم قسم النشاطات التربوية في مديرية تربية لواء القويسمة، في مدارس الوطن العربي، أمس الخميس، ورشة تعريفية بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي، برعاية مديرة التربية والتعليم الدكتورة شروق العيطان، وبمشاركة جميع مدارس اللواء، وبالتعاون مع وزارة الشباب.



وتضمنت الورشة، عرضاً حول الجائزة وآلية التسجيل واستكمال الطلبات، بمشاركة كل من ماجدة الهوادي، ومنار البيطار، وأحمد سابتين.



وقدّمت سونا الحنيطي من قسم التعليم العام في المديرية، تجربتها السابقة في الجائزة، حيث كانت قد تأهلت ضمن أفضل عشرة مرشحين على مستوى المملكة بمبادرة اسمها " رسل السلام"، مما أضاف قيمة نوعية للورشة.



وحضر الورشة، ضابط ارتباط الجائزة في المديرية، زين البدارين ومنسقي الجائزة في المدارس، إلى جانب رئيس قسم النشاطات التربوية أمجد الجريري ونور الجبور مسؤولة العمل التطوعي والدكتور ياسين المحارمة، بحضور رئيس قسم التعليم العام عصام خليفات ورئيس قسم الديوان سهام العفيفي.



وثمنت المديرية جهود ومشاركة مدارس اللواء الفاعلة في هذه الورشة والتي تعكس روح المسؤولية المجتمعية ودعم العمل التطوعي بين الطلبة، وتحقيق الإنجازات والمشاركات المتميزة لخدمة الوطن والمجتمع.