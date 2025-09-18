العضو المنتدب لـ"البورصة": 80 مليون جنيه استثمارات "تريدلاين" الفترة المقبلة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة ((تريدلاين))، المعتمدة من شركة ((آبل)) فى مصر، ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطط توسعية تشمل افتتاح فروع جديدة، وزيادة حجم المبيعات، حسبما قال محمد مدحت، العضو المنتدب للشركة.

وقال ((مدحت))، إن الرسوم الجمركية شهدت منذ عام 2020 طفرة غير مسبوقة؛ إذ تغيرت منظومة الضرائب والرسوم بشكل جذرى، فبعد أن كانت 10% جمارك، و14% ضريبة قيمة مضافة، أضيفت رسوم جديدة شملت 5% رسوم اتصالات و5% رسوم دمغة، لترتفع الحصيلة الضريبية الإجمالية إلى 38.5%.

موضوعاتهل تقترب مصر من امتلاك“هوية صناعية” واضحة؟ 4.4 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لـ”هيما للبلاستيك” 2027 30 مليون جنيه صادرات“أدفرت مصر للأسمدة” في 8 أشهر

وأضاف أن هذا الارتفاع أدى إلى فجوة سعرية كبيرة بين الأجهزة المستوردة رسمياً ونظيرتها المهربة، ما فتح المجال أمام السوق الموازى وشبكات التهريب.

وأشار إلى أنه مع الأزمة الاقتصادية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار فى عام 2022، بلغت سيطرة السوق غير الرسمى ذروتها، حتى إنَّ أجهزة ((آيفون 14)) و((آيفون 15)) لم تُعتمد رسمياً داخل مصر، وهو ما جعل استيرادها عبر القنوات النظامية شبه مستحيل.

وأوضح أن غياب الرقابة الفعَّالة ساعد على انتشار أجهزة مقلدة أو مُجددة، إضافة إلى إكسسوارات مقلدة شكَّلت أكثر من 90% من المعروض.

وعن أزمة تسعير أجهزة ((آيفون)) فى الجمارك، أوضح ((مدحت)) أن بداية تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة شهدت اختلافاً بين ما يسدده المستورد الرسمى فى المنافذ الجمركية وبين الضريبة المحتسبة عبر التطبيق الإلكترونى، لكنَّ القائمين على المنظومة تداركوا الأمر سريعاً ووحدوا أنظمة التسعير، ما دفع البعض للاعتقاد بوجود تعديل فى التعريفة الجمركية، وهو ما لم يحدث.

وتابع: ((بمجرد بدء تطبيق منظومة الحوكمة، شعر المهربون بأنهم تحت الرقابة كأى جهة تعمل خارج إطار القانون، وهو ما أدى إلى انكماش ملحوظ فى الأسواق غير الرسمية)).

وأكد أن السوق شهد منذ ذلك الوقت تحولاً واضحاً فى إقبال المستهلكين على الشراء من القنوات الرسمية، بعدما أدركوا أن الهاتف المحمول خاضع للضريبة، وأن التعامل مع التاجر غير الرسمى قد يعرّضهم لمشكلات قانونية أو تقنية.

ولفت إلى أن السوق قبل تطبيق المنظومة كان شبه محتكر من المهربين؛ حيث تجاوزت نسبة الأجهزة المهربة 99% من إجمالى المعروض.

وشدد ((مدحت)) على أن ((تريدلاين))، رغم الضغوط، لم تستغن عن أى موظف لديها، التزاماً منها بالمسئولية الأخلاقية والمهنية تجاه العاملين.

وأضاف: ((رغم توقف خطط التوسع مؤقتاً خلال الأزمة، بدأنا مؤخراً استئناف النمو، ونتعاقد حالياً على افتتاح 3 فروع جديدة حتى منتصف 2026، كما نستعد لإطلاق نوع جديد من الفروع المعتمدة من آبل بتصميم مبتكر يُطرح لأول مرة فى السوق المصري)).

وكشف أن إطلاق ((آيفون 17)) سيصاحبه طرح حزمة جديدة من المزايا للمستهلكين، وهى مزايا لا يوفرها السوق الموازي، مشيرًا إلى أن الحجز المسبق يبدأ يوم الجمعة 19 سبتمبر، على أن يبدأ البيع الرسمى يوم 26 من الشهر نفسه.

وحول أسباب اعتقاد البعض بأن أسعار هواتف ((آيفون)) مبالغ فيها، أوضح ((مدحت)) أن السبب الرئيسى يعود إلى الأجهزة المهربة؛ إذ يضيف كل طرف فى سلسلة التهريب هامش ربحه، ما يؤدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير منطقى، خصوصاً فى الفترة الأولى من الإطلاق وحتى حدوث تشبع فى السوق.

تابع: ((فى تريدلاين لا نتبع هذا النهج مطلقاً، نحن نبدأ بسعر ثابت وعادل غالباً لا يتغير، لأننا نعمل وفق منظومة قانونية شفافة وتحت رقابة محاسبية دقيقة)).