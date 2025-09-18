العضو المنتدب لـ"البورصة": 80 مليون جنيه استثمارات "تريدلاين" الفترة المقبلة
وقال ((مدحت))، إن الرسوم الجمركية شهدت منذ عام 2020 طفرة غير مسبوقة؛ إذ تغيرت منظومة الضرائب والرسوم بشكل جذرى، فبعد أن كانت 10% جمارك، و14% ضريبة قيمة مضافة، أضيفت رسوم جديدة شملت 5% رسوم اتصالات و5% رسوم دمغة، لترتفع الحصيلة الضريبية الإجمالية إلى 38.5%.موضوعات متعلقة هل تقترب مصر من امتلاك“هوية صناعية” واضحة؟ 4.4 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لـ”هيما للبلاستيك” 2027 30 مليون جنيه صادرات“أدفرت مصر للأسمدة” في 8 أشهر
وأضاف أن هذا الارتفاع أدى إلى فجوة سعرية كبيرة بين الأجهزة المستوردة رسمياً ونظيرتها المهربة، ما فتح المجال أمام السوق الموازى وشبكات التهريب.
وأشار إلى أنه مع الأزمة الاقتصادية، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار فى عام 2022، بلغت سيطرة السوق غير الرسمى ذروتها، حتى إنَّ أجهزة ((آيفون 14)) و((آيفون 15)) لم تُعتمد رسمياً داخل مصر، وهو ما جعل استيرادها عبر القنوات النظامية شبه مستحيل.
وأوضح أن غياب الرقابة الفعَّالة ساعد على انتشار أجهزة مقلدة أو مُجددة، إضافة إلى إكسسوارات مقلدة شكَّلت أكثر من 90% من المعروض.
وعن أزمة تسعير أجهزة ((آيفون)) فى الجمارك، أوضح ((مدحت)) أن بداية تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة شهدت اختلافاً بين ما يسدده المستورد الرسمى فى المنافذ الجمركية وبين الضريبة المحتسبة عبر التطبيق الإلكترونى، لكنَّ القائمين على المنظومة تداركوا الأمر سريعاً ووحدوا أنظمة التسعير، ما دفع البعض للاعتقاد بوجود تعديل فى التعريفة الجمركية، وهو ما لم يحدث.
وتابع: ((بمجرد بدء تطبيق منظومة الحوكمة، شعر المهربون بأنهم تحت الرقابة كأى جهة تعمل خارج إطار القانون، وهو ما أدى إلى انكماش ملحوظ فى الأسواق غير الرسمية)).
وأكد أن السوق شهد منذ ذلك الوقت تحولاً واضحاً فى إقبال المستهلكين على الشراء من القنوات الرسمية، بعدما أدركوا أن الهاتف المحمول خاضع للضريبة، وأن التعامل مع التاجر غير الرسمى قد يعرّضهم لمشكلات قانونية أو تقنية.
ولفت إلى أن السوق قبل تطبيق المنظومة كان شبه محتكر من المهربين؛ حيث تجاوزت نسبة الأجهزة المهربة 99% من إجمالى المعروض.
وشدد ((مدحت)) على أن ((تريدلاين))، رغم الضغوط، لم تستغن عن أى موظف لديها، التزاماً منها بالمسئولية الأخلاقية والمهنية تجاه العاملين.
وأضاف: ((رغم توقف خطط التوسع مؤقتاً خلال الأزمة، بدأنا مؤخراً استئناف النمو، ونتعاقد حالياً على افتتاح 3 فروع جديدة حتى منتصف 2026، كما نستعد لإطلاق نوع جديد من الفروع المعتمدة من آبل بتصميم مبتكر يُطرح لأول مرة فى السوق المصري)).
وكشف أن إطلاق ((آيفون 17)) سيصاحبه طرح حزمة جديدة من المزايا للمستهلكين، وهى مزايا لا يوفرها السوق الموازي، مشيرًا إلى أن الحجز المسبق يبدأ يوم الجمعة 19 سبتمبر، على أن يبدأ البيع الرسمى يوم 26 من الشهر نفسه.
وحول أسباب اعتقاد البعض بأن أسعار هواتف ((آيفون)) مبالغ فيها، أوضح ((مدحت)) أن السبب الرئيسى يعود إلى الأجهزة المهربة؛ إذ يضيف كل طرف فى سلسلة التهريب هامش ربحه، ما يؤدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير منطقى، خصوصاً فى الفترة الأولى من الإطلاق وحتى حدوث تشبع فى السوق.
تابع: ((فى تريدلاين لا نتبع هذا النهج مطلقاً، نحن نبدأ بسعر ثابت وعادل غالباً لا يتغير، لأننا نعمل وفق منظومة قانونية شفافة وتحت رقابة محاسبية دقيقة)).
