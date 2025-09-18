  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
واشنطن تُجري تغييرات مفاجئة في الطاقم الدبلوماسي الأميركي المعني بسوريا

2025-09-18 03:46:02
(MENAFN) أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن عدداً من أبرز الدبلوماسيين الأميركيين المختصين بالملف السوري تم إعفاؤهم من مناصبهم خلال الأيام الماضية، بينما تسعى واشنطن إلى إدماج حلفائها الأكراد في سوريا ضمن الإدارة المركزية في دمشق.

وكان هؤلاء الدبلوماسيون يعملون ضمن منصة سوريا الإقليمية، التي تُعد البعثة الأميركية الفعلية إلى البلاد ومقرها إسطنبول، حيث كانوا يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى توماس برّاك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والمستشار المقرب من الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ تعيينه في مايو الماضي، قاد برّاك تحولاً في التوجه الإقليمي، داعماً فكرة دولة سورية موحدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى الحكم بعد التقدم السريع للمعارضة وإزاحة بشار الأسد في أواخر العام الماضي.

ونقل دبلوماسي أميركي لـ رويترز أن "بعض" العاملين في منصة سوريا الإقليمية أُبلغوا بانتهاء مهامهم، وذلك في إطار إعادة هيكلة للفريق. وأكد أن مغادرتهم لا تعني تغييراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مشدداً على أن القرار لم يكن نتيجة خلافات بين الموظفين وبرّاك أو البيت الأبيض.

وأوضحت المصادر، التي تضمنت دبلوماسيين غربيين اثنين ومصدرين آخرين مقيمين في الولايات المتحدة، أن هذه الإجراءات كانت مفاجئة وغير اختيارية، وقد جرت الأسبوع الماضي. في حين لم تتمكن رويترز من التحقق من السبب الرسمي وراء هذه الخطوات.

MENAFN18092025000045017167ID1110078222

