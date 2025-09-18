403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
واشنطن تُجري تغييرات مفاجئة في الطاقم الدبلوماسي الأميركي المعني بسوريا
(MENAFN) أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن عدداً من أبرز الدبلوماسيين الأميركيين المختصين بالملف السوري تم إعفاؤهم من مناصبهم خلال الأيام الماضية، بينما تسعى واشنطن إلى إدماج حلفائها الأكراد في سوريا ضمن الإدارة المركزية في دمشق.
وكان هؤلاء الدبلوماسيون يعملون ضمن منصة سوريا الإقليمية، التي تُعد البعثة الأميركية الفعلية إلى البلاد ومقرها إسطنبول، حيث كانوا يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى توماس برّاك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والمستشار المقرب من الرئيس دونالد ترامب.
ومنذ تعيينه في مايو الماضي، قاد برّاك تحولاً في التوجه الإقليمي، داعماً فكرة دولة سورية موحدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى الحكم بعد التقدم السريع للمعارضة وإزاحة بشار الأسد في أواخر العام الماضي.
ونقل دبلوماسي أميركي لـ رويترز أن "بعض" العاملين في منصة سوريا الإقليمية أُبلغوا بانتهاء مهامهم، وذلك في إطار إعادة هيكلة للفريق. وأكد أن مغادرتهم لا تعني تغييراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مشدداً على أن القرار لم يكن نتيجة خلافات بين الموظفين وبرّاك أو البيت الأبيض.
وأوضحت المصادر، التي تضمنت دبلوماسيين غربيين اثنين ومصدرين آخرين مقيمين في الولايات المتحدة، أن هذه الإجراءات كانت مفاجئة وغير اختيارية، وقد جرت الأسبوع الماضي. في حين لم تتمكن رويترز من التحقق من السبب الرسمي وراء هذه الخطوات.
وكان هؤلاء الدبلوماسيون يعملون ضمن منصة سوريا الإقليمية، التي تُعد البعثة الأميركية الفعلية إلى البلاد ومقرها إسطنبول، حيث كانوا يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى توماس برّاك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والمستشار المقرب من الرئيس دونالد ترامب.
ومنذ تعيينه في مايو الماضي، قاد برّاك تحولاً في التوجه الإقليمي، داعماً فكرة دولة سورية موحدة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى الحكم بعد التقدم السريع للمعارضة وإزاحة بشار الأسد في أواخر العام الماضي.
ونقل دبلوماسي أميركي لـ رويترز أن "بعض" العاملين في منصة سوريا الإقليمية أُبلغوا بانتهاء مهامهم، وذلك في إطار إعادة هيكلة للفريق. وأكد أن مغادرتهم لا تعني تغييراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مشدداً على أن القرار لم يكن نتيجة خلافات بين الموظفين وبرّاك أو البيت الأبيض.
وأوضحت المصادر، التي تضمنت دبلوماسيين غربيين اثنين ومصدرين آخرين مقيمين في الولايات المتحدة، أن هذه الإجراءات كانت مفاجئة وغير اختيارية، وقد جرت الأسبوع الماضي. في حين لم تتمكن رويترز من التحقق من السبب الرسمي وراء هذه الخطوات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأردن يُطلق السياسة الوطنية لسلامة المرضى 2024 2030...
طائر الفلامنغو في محمية الجهراء الطبيعية...
القوى العاملة حملة تفتيشية مشتركة في منطقة الضجيج تسفر عن 23 إخطارا...
الأردن يُطلق السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى...
وزير الدفاع يصل إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع ...
الغذاء والدواء توضح إجراءاتها بشأن حالات التسمم في إربد...