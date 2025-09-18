403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فنزويلا تطلق مناورات عسكرية واسعة وسط التوترات مع واشنطن
(MENAFN) شرعت فنزويلا في تنفيذ تدريبات عسكرية كبيرة النطاق في منطقة الكاريبي، وسط ازدياد الاحتكاك مع الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرها وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز بأنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وإبراز السيادة الوطنية.
وأوضح بادرينو، في تصريح عبر القناة الرسمية يوم الأربعاء، أن أكثر من 2500 عنصر عسكري يشاركون في هذه المناورات على جزيرة لا أورشيلا، التي تبعد نحو 180 كيلومترا عن الساحل الفنزويلي، بدعم من 12 قطعة بحرية، و22 طائرة، و20 زورق ميليشيا، إضافة إلى وحدات مدفعية.
ويشارك في هذه التدريبات فرع الميليشيا التابع للقوات المسلحة الفنزويلية، والذي يضم قوات احتياط وأعضاء من الحزب الاشتراكي الحاكم، إضافة إلى موظفي الشركات المملوكة للدولة والمتقاعدين، جنبا إلى جنب مع الجيش النظامي.
وأشار بادرينو إلى أن هذه المناورات، التي ستستمر ثلاثة أيام، تشمل تمارين تحاكي عمليات إنزال برمائي، ودفاع جوي، ومهام للطائرات المسيرة، وحرب إلكترونية، إضافة إلى عمليات القوات الخاصة، مؤكدا أن الفكرة تقوم على مبدأ "شعب مسلح ومستعد".
وتجري هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع واشنطن، إذ اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالتساهل مع شبكات إجرامية مرتبطة بالولايات المتحدة، في إشارة إلى عصابة المخدرات "ترين دي أراجوا"، التي صنفتها واشنطن كمنظمة إرهابية دولية.
وأوضح بادرينو، في تصريح عبر القناة الرسمية يوم الأربعاء، أن أكثر من 2500 عنصر عسكري يشاركون في هذه المناورات على جزيرة لا أورشيلا، التي تبعد نحو 180 كيلومترا عن الساحل الفنزويلي، بدعم من 12 قطعة بحرية، و22 طائرة، و20 زورق ميليشيا، إضافة إلى وحدات مدفعية.
ويشارك في هذه التدريبات فرع الميليشيا التابع للقوات المسلحة الفنزويلية، والذي يضم قوات احتياط وأعضاء من الحزب الاشتراكي الحاكم، إضافة إلى موظفي الشركات المملوكة للدولة والمتقاعدين، جنبا إلى جنب مع الجيش النظامي.
وأشار بادرينو إلى أن هذه المناورات، التي ستستمر ثلاثة أيام، تشمل تمارين تحاكي عمليات إنزال برمائي، ودفاع جوي، ومهام للطائرات المسيرة، وحرب إلكترونية، إضافة إلى عمليات القوات الخاصة، مؤكدا أن الفكرة تقوم على مبدأ "شعب مسلح ومستعد".
وتجري هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع واشنطن، إذ اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالتساهل مع شبكات إجرامية مرتبطة بالولايات المتحدة، في إشارة إلى عصابة المخدرات "ترين دي أراجوا"، التي صنفتها واشنطن كمنظمة إرهابية دولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأردن يُطلق السياسة الوطنية لسلامة المرضى 2024 2030...
طائر الفلامنغو في محمية الجهراء الطبيعية...
القوى العاملة حملة تفتيشية مشتركة في منطقة الضجيج تسفر عن 23 إخطارا...
الأردن يُطلق السياسة والاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى...
وزير الدفاع يصل إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع ...
الغذاء والدواء توضح إجراءاتها بشأن حالات التسمم في إربد...