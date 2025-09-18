403
روسيا تؤكد تقدم قواتها في مختلف جبهات أوكرانيا
(MENAFN) ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، أن قواتها تحقق مكاسب على جميع خطوط القتال في أوكرانيا، حيث تشهد منطقة بوكروفسك مواجهات شرسة.
وأوضح الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والمشارك في "العملية العسكرية الخاصة"، أن القوات تتقدم في شرق دونيتسك، التي تعد محور النزاع، وكذلك غرباً في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك.
وأشارت وزارة الدفاع نقلاً عن جيراسيموف، إلى قوله: "تتقدم قواتنا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في جميع الاتجاهات تقريبا".
وأضاف الجنرال، مستخدماً التسمية السوفيتية القديمة لمدينة بوكروفسك: "يجري أعنف القتال في اتجاه كراسنوارميسك، حيث يحاول العدو، بأي وسيلة ودون أي اعتبار للخسائر، وقف تقدمنا واستعادة زمام المبادرة دون جدوى".
كما بيّن أن الجيش الأوكراني "نشر أفضل الوحدات القتالية المدربة والأكثر قدرة على القتال، وسحبها من مناطق أخرى. وهذا يسهل تقدم قواتنا في قطاعات أخرى".
وأكد جيراسيموف أن القوات الروسية تحقق تقدماً أيضاً نحو السيطرة على مدينة كوبيانسك، التي تعرضت لدمار واسع في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، إضافة إلى يامبيل الواقعة في الشرق.
