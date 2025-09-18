  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بريطانيا تستعد للاعتراف بفلسطين قريبًا

2025-09-18 03:41:39
(MENAFN) تخطط الحكومة البريطانية للإعلان عن اعترافها بفلسطين كدولة مع نهاية الأسبوع الحالي، وذلك عقب اختتام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة بريطانية أن رئيس الوزراء، كير ستارمر، سيقوم بهذا الاعتراف رسمياً بعد مغادرة ترامب البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر أجّل الكشف عن القرار لتفادي أن تسيطر المسألة على المؤتمر الصحفي الذي سيجمعه مع الرئيس الأميركي يوم الخميس في قصر تشيكرز.

ومن المرتقب أن تمضي بريطانيا في تنفيذ هذه الخطوة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم، حيث يُتوقع أن تلتحق دول مثل فرنسا وكندا وأستراليا بالموقف البريطاني وتعلن اعترافها بفلسطين خلال جلسات الجمعية.

وبحسب الصحيفة، فإن الخلافات بين لندن وواشنطن بشأن هذه القضية واضحة بشكل كبير. ويأتي ذلك في وقت وصفت فيه وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة بأنها كانت "متهورة ومروعة تماماً".

