خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة

خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة
بدأت شري مسيرتها الإعلامية في إذاعة "صوت الشعب"، ثم انتقلت إلى "تلفزيون المستقبل" ولاحقاً إلى قناة "الجديدة"، حيث قدمت برامج مباشرة ومتنوعة بين الفن، الترفيه، الألعاب، والمهرجانات، في فترة ازدهار البرامج التلفزيونية.
كما شاركت الراحلة في أعمال تمثيلية، منها مسلسلا "الباشا" و**"هند خانم"**، وهي حاصلة على شهادة في الإعلام من الجامعة اللبنانية.
لبنان 24
