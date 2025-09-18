  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
خبر يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة إعلامية شهيرة

2025-09-18 03:08:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توفيت الإعلامية اللبنانية يمنى شري بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 55 عاماً في كندا، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية دون الكشف عن طبيعة المرض.


بدأت شري مسيرتها الإعلامية في إذاعة "صوت الشعب"، ثم انتقلت إلى "تلفزيون المستقبل" ولاحقاً إلى قناة "الجديدة"، حيث قدمت برامج مباشرة ومتنوعة بين الفن، الترفيه، الألعاب، والمهرجانات، في فترة ازدهار البرامج التلفزيونية.


كما شاركت الراحلة في أعمال تمثيلية، منها مسلسلا "الباشا" و**"هند خانم"**، وهي حاصلة على شهادة في الإعلام من الجامعة اللبنانية.

