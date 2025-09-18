الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّلت الجامعة الأردنيّة إنجازا جديدا بحلولها في المرتبة الأولى محليًّا، وضمن الفئة 251–300 عالميًّا في تصنيف QS Global MBA Rankings 2026، الذي يعدّ من أبرز التصنيفات العالمية لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

وبحسب بيان الجامعة اليوم الخميس، يستند التصنيف إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة تشمل: فرص التوظيف، العائد على الاستثمار، إنجازات الخرّيجين، القيادة الأكاديميّة، والبعد الدَّولي.

ويشار إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ الأكثر تأثيرا ومرموقية عالميًا، إلى جانب تصنيفات Financial Times وThe Economist.

ويذكر أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تُدرج فيها الجامعة الأردنيّة ضمن هذا التصنيف الدَّولي المرموق.