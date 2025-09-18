الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال
وبحسب بيان الجامعة اليوم الخميس، يستند التصنيف إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة تشمل: فرص التوظيف، العائد على الاستثمار، إنجازات الخرّيجين، القيادة الأكاديميّة، والبعد الدَّولي.
ويشار إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ الأكثر تأثيرا ومرموقية عالميًا، إلى جانب تصنيفات Financial Times وThe Economist.
ويذكر أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تُدرج فيها الجامعة الأردنيّة ضمن هذا التصنيف الدَّولي المرموق.
