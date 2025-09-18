  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

الجامعة الأردنية الأولى محليا وضمن الفئة 251-300 عالميا بماجستير إدارة الأعمال

2025-09-18 03:08:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجّلت الجامعة الأردنيّة إنجازا جديدا بحلولها في المرتبة الأولى محليًّا، وضمن الفئة 251–300 عالميًّا في تصنيف QS Global MBA Rankings 2026، الذي يعدّ من أبرز التصنيفات العالمية لبرامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

وبحسب بيان الجامعة اليوم الخميس، يستند التصنيف إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسة تشمل: فرص التوظيف، العائد على الاستثمار، إنجازات الخرّيجين، القيادة الأكاديميّة، والبعد الدَّولي.
ويشار إلى أنّ هذا التصنيف يعدّ الأكثر تأثيرا ومرموقية عالميًا، إلى جانب تصنيفات Financial Times وThe Economist.
ويذكر أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تُدرج فيها الجامعة الأردنيّة ضمن هذا التصنيف الدَّولي المرموق.

MENAFN18092025000208011052ID1110078110

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث