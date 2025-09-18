  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كشف تفاصيل جديدة بعد العثور على بقايا بشريـــة في مركبة نجم راب أمريكي

2025-09-18 03:08:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الشرطة الأميركية أن الجثة المتحللة التي عُثر عليها داخل حقيبة في صندوق سيارة مسجلة باسم الفنان ديفيد أنتوني بيرك المعروف بـ D4vd، تعود لفتاة مراهقة يتراوح عمرها بين 14 و15 عاماً، وذلك أثناء احتجاز السيارة في ساحة حجز بمدينة لوس أنجلوس.


وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الفتاة كانت بطول 157 سم، بشعر أسود مموج، وترتدي قميصاً قصيراً وبنطال "ليغينغ"، إضافة إلى قرط أصفر واحد وسوار معدني أصفر.


من جهته، أكد متحدث باسم الفنان، البالغ من العمر 20 عاماً والموجود حالياً في جولة فنية، أنه على علم بالحادثة ويتعاون بشكل كامل مع الشرطة.

