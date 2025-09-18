  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترك شاحنته تسير وحدها.. فيديو لسائق ليبي يثير الغضب

2025-09-18 03:08:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو مثير للجدل، يُظهر شاباً يقود شاحنة تجارية ويتركها تسير دون تحكّم منه، مستعرضاً مهاراته في مشهد خطير.


ويُظهر الفيديو السائق وهو يبتسم للكاميرا بينما يقوم مرافقه بتوثيق ما يحدث، قبل أن يغادر مقعد القيادة، تاركاً الشاحنة تتحرك بمفردها على الطريق. ثم خرج من الباب وبدأ بتسلّق الشاحنة من الخارج، ليعود لاحقاً إلى خلف المقود من الجهة الأخرى، في محاولة استعراضية أثارت ردود فعل واسعة وانتقادات على وسائل التواصل.


الواقعة سلطت الضوء على خطورة مثل هذه التصرفات المتهوّرة، التي تُعرّض حياة السائق والآخرين للخطر، وسط مطالبات بمحاسبة من يستهينون بقوانين السير والسلامة العامة.

لبنان 24

MENAFN18092025000208011052ID1110078107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

