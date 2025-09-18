ترك شاحنته تسير وحدها.. فيديو لسائق ليبي يثير الغضب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو مثير للجدل، يُظهر شاباً يقود شاحنة تجارية ويتركها تسير دون تحكّم منه، مستعرضاً مهاراته في مشهد خطير.



ويُظهر الفيديو السائق وهو يبتسم للكاميرا بينما يقوم مرافقه بتوثيق ما يحدث، قبل أن يغادر مقعد القيادة، تاركاً الشاحنة تتحرك بمفردها على الطريق. ثم خرج من الباب وبدأ بتسلّق الشاحنة من الخارج، ليعود لاحقاً إلى خلف المقود من الجهة الأخرى، في محاولة استعراضية أثارت ردود فعل واسعة وانتقادات على وسائل التواصل.



الواقعة سلطت الضوء على خطورة مثل هذه التصرفات المتهوّرة، التي تُعرّض حياة السائق والآخرين للخطر، وسط مطالبات بمحاسبة من يستهينون بقوانين السير والسلامة العامة.

لبنان 24