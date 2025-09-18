  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التجاهل ليس ضعفا... بل أسلوب لحياة أكثر هدوءا وقوة

التجاهل ليس ضعفا... بل أسلوب لحياة أكثر هدوءا وقوة

2025-09-18 03:08:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التجاهل ليس ضعفًا أو هروبًا كما يعتقد البعض، بل هو أداة نفسية فعّالة لحماية الذات من الاستنزاف العاطفي والصراعات غير المجدية. أن تكون قائدًا في حياتك يعني أن تختار معاركك بعناية، وتدرك أن بعض المواقف لا تستحق الرد أو الانفعال.
فيما يلي 5 خطوات نفسية قدّمها الأخصائي النفسي محمد مصطفى لإتقان فن التجاهل:
1. إدراك القيمة الذاتية
ابدأ من الداخل؛ قيمتك لا يحددها الآخرون، بل أنت من يصنعها. ثقتك بنفسك وصورتك الإيجابية عن ذاتك تضعف تأثير النقد السلبي والآراء الهدّامة.
2. إعادة توجيه الانتباه
ما تركّز عليه يتضخم. تجاهل الكلمات أو السلوكيات المستفزة بتحويل تركيزك إلى أنشطة تغذيك نفسيًا، مثل القراءة أو التأمل أو الرياضة.
3. التحكم في رد الفعل
الصمت في بعض المواقف ليس ضعفًا، بل قوة. عدم الرد يعطيك زمام السيطرة، ويجعل الطرف الآخر يواجه فراغًا لا يمكن استغلاله ضدك.
4. بناء دائرة دعم إيجابية
اختر من يحيط بك. وجود أشخاص يمنحونك طاقة إيجابية ويدعمونك نفسيًا، يعزز قدرتك على مواجهة الاستفزازات والتجاهل بوعي وثبات.
5. التدريب والممارسة
التجاهل مهارة، وكل مهارة تحتاج إلى تدريب. طبّقها في المواقف اليومية الصغيرة، وستصبح مع الوقت أسلوب حياة يحميك من التورط العاطفي والإنهاك النفسي.
باختصار، التجاهل ليس انسحابًا، بل اختيار ذكي للصحة النفسية والسلام الداخلي.

اليوم السابع

MENAFN18092025000208011052ID1110078105

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث