1% نسبة تراجع استهلاك البنزين والديزل هذا الصيف في الأردن

2025-09-18 03:08:07
(MENAFN- Amman Net) أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أن موسم الصيف يعد من المواسم النشطة لتجارة المحروقات، مبيناً أن السوق سار وفق المعادلة الطبيعية المعتادة من حيث مستويات الطلب، مع تسجيل تراجع طفيف لا يتجاوز 1% في مبيعات البنزين والديزل مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح السعيدات، أن الطلب على الغاز المنزلي بقي ثابتاً ضمن المعدل السنوي الطبيعي، حيث تم استهلاك نحو 65 ألف أسطوانة يومياً، وهو رقم يعكس استقرار السوق المحلية وقدرة الموزعين على تلبية احتياجات الأسر دون أي اختناقات تذكر.

وأشار إلى أن انتظام هذا المعدل يعكس ثقة المواطنين بوفرة المعروض وتوازن عمليات التوزيع.

وبين السعيدات أن الغاز المخصص للتكييف شهد إقبالاً ملحوظاً خلال موجات الحر التي مرت بها المملكة هذا الصيف، حيث لجأت بعض القطاعات، إلى زيادة الاعتماد عليه لتشغيل أجهزة التبريد والتكييف، ما رفع من حجم الطلب وساهم في تنويع حركة السوق.

وشدد السعيدات على أن هذه المؤشرات تؤكد مرونة قطاع المحروقات في التعامل مع تغير أنماط الاستهلاك الموسمية، لافتاً إلى أن متابعة السوق بشكل يومي وتوفير الكميات اللازمة من مختلف المشتقات يشكلان ضمانة أساسية لاستمرار الانسياب الطبيعي للمحروقات وخدمة المواطنين بكفاءة.

واعتبر أن الأداء الإيجابي خلال الصيف يعكس نجاح خطط التوزيع، ويؤسس لموسم أكثر استقراراً مع استمرار التعاون بين النقابة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتشير البيانات إلى أن استهلاك الأردن من المحروقات سنوياً يصل إلى نحو 4 مليارات لتر، نصفها تقريباً من الديزل، فيما تبلغ كمية الكاز حوالي 88 مليون لتر، و143 مليون لتر من بنزين 95، وما يقارب مليار و703 مليون لتر من بنزين 90.

