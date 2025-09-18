1% نسبة تراجع استهلاك البنزين والديزل هذا الصيف في الأردن

1% نسبة تراجع استهلاك البنزين والديزل هذا الصيف في الأردن
وأوضح السعيدات، أن الطلب على الغاز المنزلي بقي ثابتاً ضمن المعدل السنوي الطبيعي، حيث تم استهلاك نحو 65 ألف أسطوانة يومياً، وهو رقم يعكس استقرار السوق المحلية وقدرة الموزعين على تلبية احتياجات الأسر دون أي اختناقات تذكر.
وأشار إلى أن انتظام هذا المعدل يعكس ثقة المواطنين بوفرة المعروض وتوازن عمليات التوزيع.
وبين السعيدات أن الغاز المخصص للتكييف شهد إقبالاً ملحوظاً خلال موجات الحر التي مرت بها المملكة هذا الصيف، حيث لجأت بعض القطاعات، إلى زيادة الاعتماد عليه لتشغيل أجهزة التبريد والتكييف، ما رفع من حجم الطلب وساهم في تنويع حركة السوق.
وشدد السعيدات على أن هذه المؤشرات تؤكد مرونة قطاع المحروقات في التعامل مع تغير أنماط الاستهلاك الموسمية، لافتاً إلى أن متابعة السوق بشكل يومي وتوفير الكميات اللازمة من مختلف المشتقات يشكلان ضمانة أساسية لاستمرار الانسياب الطبيعي للمحروقات وخدمة المواطنين بكفاءة.
واعتبر أن الأداء الإيجابي خلال الصيف يعكس نجاح خطط التوزيع، ويؤسس لموسم أكثر استقراراً مع استمرار التعاون بين النقابة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتشير البيانات إلى أن استهلاك الأردن من المحروقات سنوياً يصل إلى نحو 4 مليارات لتر، نصفها تقريباً من الديزل، فيما تبلغ كمية الكاز حوالي 88 مليون لتر، و143 مليون لتر من بنزين 95، وما يقارب مليار و703 مليون لتر من بنزين 90.
الرأي
