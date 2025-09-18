دبابات الاحتلال تقتحم قلب مدينة غزة وتحاصر 900 ألف فلسطيني بلا ملاذ

دبابات الاحتلال تقتحم قلب مدينة غزة وتحاصر 900 ألف فلسطيني بلا ملاذ
تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل قصف جوي ومدفعي هو الأعنف منذ بدء العدوان، مما يحول المدينة إلى ساحة موت مفتوحة، حيث يواجه السكان خيارين أحلاهما مر: الموت تحت القصف أو النزوح إلى المجهول.
أفاد شهود عيان ومصادر ميدانية بأن دبابات الاحتلال شوهدت وهي تتقدم في شوارع رئيسية وسط مدينة غزة، بما في ذلك محيط مجمع الشفاء الطبي ومناطق حيوية أخرى، قاطعةً بذلك أوصال المدينة بشكل شبه كامل ومعززة الحصار المفروض على أحيائها الشمالية.
تصف المنظمات الإنسانية الوضع داخل مدينة غزة وشمالها بـ 'الكارثي' و'غير القابل للوصف'. فمع وصول الدبابات إلى مركز المدينة، أصبح ما يقرب من 900 ألف فلسطيني عالقين بالكامل، يواجهون الموت في كل لحظة.
الوضع يزداد سوءًا مع انهيار كامل للمنظومة الصحية، ونفاد شبه تام للمياه والغذاء والوقود، مما يهدد بانتشار الأوبئة وحدوث وفيات جماعية بسبب الجوع والعطش والمرض.
أطلق مسعفون وصحفيون محليون نداءات استغاثة عاجلة، مؤكدين أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة تمامًا عن الوصول إلى مئات الشهداء والجرحى الملقين في الشوارع أو تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الأردن.. ضبط سائقي شاحنة تبادلا القيادة أثناء السير في المفرق...
عهود الرومي: الذكاء الاصطناعي يحفز الإنتاجية والإبداع...
مساندة تصبح الشريك الأول لبرنامج عزم التابع لصندوق الاستثمارات العامة ...
صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل يزور شركة "سهم كابيتال" و...
إنفيديا تُراهن على إنتل بـ5 مليارات دولار...
البكار يبحث زيادة تشغيل الأردنيين في أكبر مصنع ألبسة بالظليل...