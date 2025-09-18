  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
دبابات الاحتلال تقتحم قلب مدينة غزة وتحاصر 900 ألف فلسطيني بلا ملاذ

2025-09-18 03:07:53
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN /وصلت دبابات الاحتلال إلى مركز المدينة وسط قصف عنيف في تصعيد خطير ومروع للحرب المستمرة على قطاع غزة، إذ توغلت آليات وجرافات جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، وصولًا إلى قلب مدينة غزة، لتفرض حصارًا مميتًا على ما يقدر بنحو 900 ألف إنسان أصبحوا محاصرين بالكامل وبلا أي ملاذ آمن.

تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل قصف جوي ومدفعي هو الأعنف منذ بدء العدوان، مما يحول المدينة إلى ساحة موت مفتوحة، حيث يواجه السكان خيارين أحلاهما مر: الموت تحت القصف أو النزوح إلى المجهول.

أفاد شهود عيان ومصادر ميدانية بأن دبابات الاحتلال شوهدت وهي تتقدم في شوارع رئيسية وسط مدينة غزة، بما في ذلك محيط مجمع الشفاء الطبي ومناطق حيوية أخرى، قاطعةً بذلك أوصال المدينة بشكل شبه كامل ومعززة الحصار المفروض على أحيائها الشمالية.

تصف المنظمات الإنسانية الوضع داخل مدينة غزة وشمالها بـ 'الكارثي' و'غير القابل للوصف'. فمع وصول الدبابات إلى مركز المدينة، أصبح ما يقرب من 900 ألف فلسطيني عالقين بالكامل، يواجهون الموت في كل لحظة.

الوضع يزداد سوءًا مع انهيار كامل للمنظومة الصحية، ونفاد شبه تام للمياه والغذاء والوقود، مما يهدد بانتشار الأوبئة وحدوث وفيات جماعية بسبب الجوع والعطش والمرض.

أطلق مسعفون وصحفيون محليون نداءات استغاثة عاجلة، مؤكدين أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني عاجزة تمامًا عن الوصول إلى مئات الشهداء والجرحى الملقين في الشوارع أو تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف.

