اقتحامات واسعة واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة
وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مراد العجلوني، خلال اقتحام منزل عائلته في بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء قشمر، عقب اقتحام منزله في البلدة القديمة بـمدينة قلقيلية، شمالي الضفة المحتلة.
كما اعتقل الاحتلال الشاب عاصم ترابي، بعد مداهمة منزله في بلدة صرة، غربي مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.
ونقلًا عن مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، خلال حملة اقتحامات واسعة للمنطقة.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم؛ وهم: خالد محمد خضر، رامز حسن قواريق، وإبراهيم محمود فايز.
ودهمت قوات الاحتلال، بلدة بيت ريما شمالي غرب رام الله، والبلدة القديمة في كفر نعمة غربي المدينة، بالإضافة لقرية الناقورة شمال غربي نابلس، وبلدتي سعير وإذنا قضاء الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة بيت عوا، غربي مدينة الخليل.
وشهدت قرية كفر ثلث، جنوب شرقي مدينة قلقيلية، اقتحاما واسعا من قبل قوات الاحتلال، تخلله تحويل أحد منازل القرية لـ "ثكنة عسكرية" واعتقال قرابة الـ 50 مواطنًا والتنكيل بهم وإخضاعهم لـ "تحقيق ميداني"، تزامنًا مع مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.
