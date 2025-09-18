اقتحامات واسعة واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 6 مواطنين؛ بينهم أسير محرر، من مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر مراد العجلوني، خلال اقتحام منزل عائلته في بلدة كفر عقب، شمالي القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء قشمر، عقب اقتحام منزله في البلدة القديمة بـمدينة قلقيلية، شمالي الضفة المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال الشاب عاصم ترابي، بعد مداهمة منزله في بلدة صرة، غربي مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.

ونقلًا عن مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، خلال حملة اقتحامات واسعة للمنطقة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة بيتا، جنوبي مدينة نابلس، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم؛ وهم: خالد محمد خضر، رامز حسن قواريق، وإبراهيم محمود فايز.

ودهمت قوات الاحتلال، بلدة بيت ريما شمالي غرب رام الله، والبلدة القديمة في كفر نعمة غربي المدينة، بالإضافة لقرية الناقورة شمال غربي نابلس، وبلدتي سعير وإذنا قضاء الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة بيت عوا، غربي مدينة الخليل.

وشهدت قرية كفر ثلث، جنوب شرقي مدينة قلقيلية، اقتحاما واسعا من قبل قوات الاحتلال، تخلله تحويل أحد منازل القرية لـ "ثكنة عسكرية" واعتقال قرابة الـ 50 مواطنًا والتنكيل بهم وإخضاعهم لـ "تحقيق ميداني"، تزامنًا مع مداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.