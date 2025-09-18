تقرير: ترمب لا يكترث بالضغوط الأوروبية على تل أبيب بشأن غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن / PNN - كشف موقع 'بوليتيكو' الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس دونالد ترمب لن ينضم إلى حلفائه الأوروبيين في حملة الضغط المتصاعدة على تل أبيب بسبب هجومها العسكري على مدينة غزة، لكنه في الوقت ذاته لن يعارض هذه الجهود بشكل علني.

وفقاً للمصادر، فإن ترمب، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، 'لا يكترث كثيراً' بالجهود الأوروبية لعزل حكومة بنيامين نتنياهو، ويعتبرها 'رمزية في الغالب'.

وصف مسؤول في البيت الأبيض لـ 'بوليتيكو' موقف الرئيس الأمريكي بأنه يصل إلى حد 'الحيرة' إزاء التحركات الأوروبية الأخيرة، ففي حين تدعم إدارة ترمب إلى حد كبير موقف حكومة نتنياهو، يبحث الأوروبيون بقوة عن سبل لإضفاء الشرعية على الدولة الفلسطينية.

تأتي هذه المواقف في وقت يتسع فيه الخلاف بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، حيث أعلن قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء عن خطة تصعيدية تشمل: فرض رسوم جمركية جديدة على صادرات إسرائيلية بقيمة 5.8 مليار يورو، وفرض عقوبات على عضوين رئيسيين في حكومة نتنياهو.

أشار الموقع إلى أن موقف ترمب الثابت يأتي على الرغم من شعوره بالإحباط من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة بعد هجوم الأسبوع الماضي الذي استهدف مسؤولي حماس في قطر.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن ترمب لن ينضم إلى الإجماع الدولي المتزايد بين قادة العالم الديمقراطيين الداعمين للدولة الفلسطينية، أو المؤيدين لتقرير الأمم المتحدة الذي خلص إلى أن تل أبيب ترتكب إبادة جماعية في غزة.