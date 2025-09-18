تظاهرة في باريس تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس / PNN - شهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة طالبت بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وتجمع أنصار فلسطين في ساحة الجمهورية الشهيرة في باريس مساء أمس الأربعاء، رافعين لافتات كتب عليها: "الجزائر انتصرت، ستنتصر فلسطين"، و"أنقذوا غزة، أوقفوا إسرائيل"، مرددين هتافات مثل "فلسطين للفلسطينيين" و"كلنا أطفال غزة".

وشارك في المظاهرة عدد من النواب الفرنسيين ومواطنون إسرائيليون، مطالبين بإنهاء الإبادة والعدوان الإسرائيلي على غزة.

كما دعوا حكوماتهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الإبادة في المنطقة.

وحمل المتظاهرون الإسرائيليون صور أطفال فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.