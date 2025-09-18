تظاهرة في باريس تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة

تظاهرة في باريس تطالب بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة
وتجمع أنصار فلسطين في ساحة الجمهورية الشهيرة في باريس مساء أمس الأربعاء، رافعين لافتات كتب عليها: "الجزائر انتصرت، ستنتصر فلسطين"، و"أنقذوا غزة، أوقفوا إسرائيل"، مرددين هتافات مثل "فلسطين للفلسطينيين" و"كلنا أطفال غزة".
وشارك في المظاهرة عدد من النواب الفرنسيين ومواطنون إسرائيليون، مطالبين بإنهاء الإبادة والعدوان الإسرائيلي على غزة.
كما دعوا حكوماتهم إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الإبادة في المنطقة.
وحمل المتظاهرون الإسرائيليون صور أطفال فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
