انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني في غزة عن العالم الخارجي

انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني في غزة عن العالم الخارجي
وأضاف المرصد أن هذا الإجراء جاء بالتزامن مع تقدم آليات الجيش الإسرائيلي في الأحياء الشمالية الغربية للمدينة، فيما تسبب القصف المستمر وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية للاتصالات في تعتيم كامل على القطاع، ما يزيد من معاناة النازحين ويحد من إمكانية توثيق الانتهاكات والأحداث الميدانية.
وبين أن شبكة الاتصالات والإنترنت "تواجه خطر الانهيار الكامل، بفعل التعطل المتوقع لمحطات التشغيل نتيجة شح إمدادات الوقود، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على قطع شرايين الحياة عن غزة".
وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن جيش الاحتلال قطع الاتصالات والإنترنت كليا أكثر من 12 مرة خلال نحو 23 شهرا، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى حجب غزة عن العالم وتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية.
وصرحت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، بانقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية، لليوم الثالث تواليا، في محافظتي غزة وشمال غزة، جراء العدوان والقصف الإسرائيلي.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو بسبب نفاد الوقود المستخدم بتشغيل المولدات الكهربائية.
أدان مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين قطع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية واللاسلكية عن مدينة غزة ومحافظة الشمال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب استهداف مسارات رئيسية تغذي تلك المناطق.
وأوضح المركز في بيان، صباح الخميس، أن هذا الانقطاع يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، مشيرا إلى أن الانقطاع تزامن مع تصعيد ميداني بري وجوي وأوامر بالإخلاء الجماعي.
وأضاف البيان أن تعطيل خدمات الاتصال فاقم معاناة السكان وأعاق التنسيق بين المستشفيات وفرق الطوارئ، محذرًا من خطر انهيار المنظومة الصحية في ظل استمرار منع إدخال الوقود والإمدادات الطبية.
