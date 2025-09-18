انقطاع الاتصالات يعزل 800 ألف فلسطيني في غزة عن العالم الخارجي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن نحو 800 ألف فلسطيني في مدينة غزة، ما عزل السكان عن العالم الخارجي.

وأضاف المرصد أن هذا الإجراء جاء بالتزامن مع تقدم آليات الجيش الإسرائيلي في الأحياء الشمالية الغربية للمدينة، فيما تسبب القصف المستمر وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية للاتصالات في تعتيم كامل على القطاع، ما يزيد من معاناة النازحين ويحد من إمكانية توثيق الانتهاكات والأحداث الميدانية.

وبين أن شبكة الاتصالات والإنترنت "تواجه خطر الانهيار الكامل، بفعل التعطل المتوقع لمحطات التشغيل نتيجة شح إمدادات الوقود، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على قطع شرايين الحياة عن غزة".

وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن جيش الاحتلال قطع الاتصالات والإنترنت كليا أكثر من 12 مرة خلال نحو 23 شهرا، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى حجب غزة عن العالم وتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية.

وصرحت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، بانقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية، لليوم الثالث تواليا، في محافظتي غزة وشمال غزة، جراء العدوان والقصف الإسرائيلي.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو بسبب نفاد الوقود المستخدم بتشغيل المولدات الكهربائية.

أدان مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين قطع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية واللاسلكية عن مدينة غزة ومحافظة الشمال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب استهداف مسارات رئيسية تغذي تلك المناطق.

وأوضح المركز في بيان، صباح الخميس، أن هذا الانقطاع يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، مشيرا إلى أن الانقطاع تزامن مع تصعيد ميداني بري وجوي وأوامر بالإخلاء الجماعي.

وأضاف البيان أن تعطيل خدمات الاتصال فاقم معاناة السكان وأعاق التنسيق بين المستشفيات وفرق الطوارئ، محذرًا من خطر انهيار المنظومة الصحية في ظل استمرار منع إدخال الوقود والإمدادات الطبية.