إسرائيل بين العزلة السياسية والاقتصادية.. خسائر فادحة في صفقات السلاح

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - تشهد إسرائيل تحولا لافتا في مكانتها الدولية، مع تفاقم عزلتها السياسية التي بدأت تنعكس عمليا على المستوى الاقتصادي، فمع استمرار عدوانها على قطاع غزة وتزايد الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، بدأت دول ومؤسسات دولية باتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الانتقادات الدبلوماسية، لتطال أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيرا في إسرائيل، وهو قطاع الصناعات العسكرية.

فخلال أسابيع قليلة، أقدمت إسبانيا على إلغاء عقدين ضخمين مع شركات إسرائيلية، بلغت قيمتهما الإجمالية قرابة مليار يورو (1.2 مليار دولار). وكانت البداية مع صفقة صواريخ "سبايك" التي تصنعها شركة "رافائيل" الإسرائيلية، وبلغت قيمتها 237 مليون يورو (نحو 281 مليون دولار)، وتبعتها صفقة أكبر أُلغيت لاحقا، لشراء أنظمة مدفعية من شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس".

وجاء قرار الإلغاء عبر منظومة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسبانية، ويخص عقدا تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بقيمة 700 مليون يورو (حوالي ​​831 مليون دولار)، لشراء راجمات صواريخ من طراز "بولس PULS" من إنتاج شركة "إلبيت"، والتي تُعرف في إسبانيا باسم "سيلام SILAM".

وكانت الصفقة تنص على تعاون شركة "إلبيت" مع شركتي "إسكريبانو" و"إكسبال" الإسبانيتين لتصنيع الأنظمة داخل الأراضي الإسبانية، علما بأن شركة "إكسبال" كانت قد استحوذت عليها شركة "راينميتال" الألمانية خلال العام الماضي.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن هذه القرارات لم تأت في سياق خلافات تجارية اعتيادية، بل جاءت ردا مباشرا على الحرب المدمرة الجارية في غزة، لتشكل سابقة تُظهر إمكانية ترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات اقتصادية عقابية ضد إسرائيل.

ولم تقتصر الخسائر التي تكبّدها قطاع الصناعات الدفاعية الإسرائيلي على العقود الثنائية، بل امتدت إلى المعارض الدولية، إذ تلقى ضربة إضافية باستبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض دبي للطيران، المقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد تحذير رسمي من دولة الإمارات بشأن نيّات الضم في الضفة الغربية واستمرار العدوان على غزة.

ويبدو المشهد تكرارا لما حدث في معرض دبي عام 2023، حين ظهرت منصات الشركات الإسرائيلية خاوية مع اندلاع الحرب، إلا أن المقاطعة هذه المرة تحمل أبعادا أوسع، حيث تمثل ضربة مباشرة لحضور إسرائيل في واحد من أكبر معارض الطيران والتسليح في العالم.

وقد شاركت الشركات الإسرائيلية بشكل علني في المعارض والمؤتمرات التي استضافتها الإمارات منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع عام 2020.

وفي يونيو/حزيران 2025، أغلقت السلطات الفرنسية 4 أجنحة لشركات إسرائيلية خلال اليوم الأول من معرض باريس الجوي، وذلك بسبب رفض هذه الشركات الامتثال لقرار منع عرض الأسلحة الهجومية.

وقد أثار القرار الفرنسي غضب إسرائيل، التي انتقدته ورفضت الالتزام به، مما دفع منظّمي المعرض إلى إقامة حاجز أسود لعزل الأجنحة الإسرائيلية وحجبها عن الزوار.

تشكل الصناعات الدفاعية إحدى الركائز الاقتصادية والسياسية في إسرائيل، إذ تُعد مصدرا أساسيا للعائدات وأداة فعالة للنفوذ الدبلوماسي. لكن سلسلة الإلغاءات والمقاطعات الأخيرة تحمل تداعيات مزدوجة:

اقتصاديا: تتمثل في خسارة مليارات الدولارات من العائدات والعقود طويلة الأمد.

استراتيجيا: تتجلى في تقويض صورة "السلاح الإسرائيلي المجرب ميدانيا"، وهي الميزة التي طالما اعتمدت عليها تل أبيب في تسويق صادراتها الدفاعية.

وهذا الواقع يضع شركات كبيرة مثل "رافائيل" و"إلبيت"، وصناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية أمام أزمة متفاقمة، في ظل استمرار الحرب وتنامي الضغوط الحقوقية والسياسية.

ومع تصاعد الحملة الحقوقية ضد العدوان على غزة، يُحتمل أن تدخل إسرائيل مرحلة "تآكل النفوذ"، حيث تفقد تدريجيا أدواتها الاقتصادية والعسكرية التي استخدمتها لعقود في مواجهة عزلتها السياسية.

في هذا السياق، يرى عوديد يارون، مراسل صحيفة "هآرتس" المتخصص في شؤون التكنولوجيا والصناعات العسكرية، أن "العزلة الاقتصادية لإسرائيل ليست منفصلة عن سياقها السياسي، بل هي نتاج مباشر له". فكلما تعمقت العزلة السياسية بسبب استمرار الحرب واتهامات الإبادة، زادت احتمالات المقاطعة الاقتصادية وتقلصت فرص الشراكات الدولية.

ومع تصاعد الأصوات الحقوقية المطالبة بوقف التعاون مع إسرائيل، يرى يارون أن الصناعات العسكرية، التي تشكل قلب القوة الإسرائيلية، باتت مهددة بخسائر متنامية من شأنها أن تُضعف موقع إسرائيل الدولي على المدى القريب والمتوسط.

وأوضح أن التطورات الأخيرة تكشف أن إسرائيل تقف على مفترق طرق، حيث تتحول من قوة عسكرية تعتمد على تصدير السلاح كرافعة اقتصادية ودبلوماسية، إلى دولة مثقلة بتبعات العزلة الدولية. فالعقود الملغاة والمقاطعات الدولية لا تعني خسائر مالية فقط، بل تمس أيضا المكانة الإستراتيجية التي بنتها إسرائيل على مدى عقود، بوصفها أحد أبرز مزودي السلاح في العالم.

وتحت عنوان "أوروبا تفاجئ الجميع: هذا تهديد لأمننا القومي"، تناول أودي عتصيون، محرر الشؤون الاقتصادية في موقع "واللا"، تداعيات إلغاء العقود العسكرية مع إسبانيا، واستبعاد الشركات الإسرائيلية من المعارض الدولية، على مستقبل الصناعات الدفاعية في إسرائيل.

وأشار إلى أن اندلاع الحرب على غزة أدى إلى تأخر شحنات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة، وأن الصناعات الإسرائيلية تواجه صعوبات في تأمين المواد الخام والمكونات اللازمة للإنتاج.

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية وعدت بضخ استثمارات ضخمة في شركات مثل "رافائيل" و"إلبيت" وصناعات الطيران، لضمان الاستقلال الصناعي، مع الاعتماد على نمو الصادرات للحفاظ على التقدم التكنولوجي والقدرة التنافسية عالميا.

لكن، بحسب عتصيون، فإن الواقع الحالي بات يشكل عائقا حقيقيا أمام الصناعات الدفاعية، رغم أن الأسلحة الإسرائيلية أثبتت فاعليتها في المعارك، حيث يتم تطويرها من قبل خبراء ومهندسين عسكريين لهم تجارب ميدانية مباشرة.

ويضيف "السياسيون حول العالم لا يهتمون بهذا الأمر فعليا، فهم مضطرون للموافقة على الصفقات ويتعرضون لضغوط من ناخبيهم لإظهار التعاطف مع غزة، أو يستغلون الأحداث لتحقيق مكاسب شعبوية. وفي الوقت ذاته، هناك في أوروبا شركات منافسة كثيرة، إلى جانب دول مثل فرنسا، التي أصبحت خصما قويا وتستغل هذه الأجواء لمصلحتها".

واختتم عتصيون بالقول "في الظروف العادية، كان من المتوقع أن يتدخل رئيس الوزراء ووزير الحرب في إسرائيل لإنقاذ الصفقات وحماية الوظائف المحلية. لكن غياب الاستجابة الرسمية يعكس أن أولويات الحكومة الحالية لا تضع هذه القضية ضمن سلم اهتماماتها، في حين أن الصور القادمة من غزة تلغي عمليا أي تأثير للسلاح الإسرائيلي على الأرض".

المصدر: الجزيرة