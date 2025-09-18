اصابة مسنة واعتقال 4 مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - أصيبت مسنة، اليوم الخميس، بحالة اختناق جراء استنشاقها الغاز السام المسيل للدموع، واعتقل أربعة مواطنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر صحفية، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت منزل لعائلة المسالمة بالقرب من البرج العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع داخل المنزل واعتدت على من فيه، ما أدى الى إصابة المسنة زهرة مسالمة بحالة اختناق نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل ان تعتقل نجلها مزهر عوض عبد المهدي.

وأضافت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت نايف حجازي جرادات، ونائل حجازي جرادات ونجله محمد، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة اذنا غربا، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين من عائلة الجياوي، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مبنى بلدية بيت امر شمالا، واحتجزت عددا من العاملين ومنعت من وصولهم الى أماكن عملهم، واستولت على طائرة للتصوير خاصة بقسم الهندسة، وسلمت ثلاثة من العاملين استدعاءات لمراجعة مخابرات الاحتلال.