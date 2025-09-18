اصابة مسنة واعتقال 4 مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في الخليل
وذكرت مصادر صحفية، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت منزل لعائلة المسالمة بالقرب من البرج العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيت عوا جنوب الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع داخل المنزل واعتدت على من فيه، ما أدى الى إصابة المسنة زهرة مسالمة بحالة اختناق نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل ان تعتقل نجلها مزهر عوض عبد المهدي.
وأضافت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرق الخليل، واعتقلت نايف حجازي جرادات، ونائل حجازي جرادات ونجله محمد، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وفي بلدة اذنا غربا، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين من عائلة الجياوي، وقامت بتفتيشها وتدمير محتوياتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مبنى بلدية بيت امر شمالا، واحتجزت عددا من العاملين ومنعت من وصولهم الى أماكن عملهم، واستولت على طائرة للتصوير خاصة بقسم الهندسة، وسلمت ثلاثة من العاملين استدعاءات لمراجعة مخابرات الاحتلال.
